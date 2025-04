Gilsanz cumple, el Deportivo tiene la palabra: «Se ha ganado renovar»

Óscar Gilsanz logró ante el Cádiz su décima victoria desde que se hizo cargo del club. El objetivo está prácticamente logrado y la pregunta está en cuánto tiempo debe esperar el Deportivo a decidir el futuro de su banquillo. Acaba contrato en junio y, hasta ahora, ha delegado la discusión cuando se le ha preguntado. «Esa conversación no la deben demorar mucho. El equipo está sumando y está cada vez más cerca de los puestos de ascenso», explica el exentrenador del club Luis Rodríguez Vaz, quien tiene claro que «sí se ha ganado una renovación».

En su línea también está otro ex de la casa, actualmente en el Arteixo, Juan Riveiro: «Depende de la directiva. Yo no tardaría excesivamente. Ha sido acreedor de la renovación. No hay ningún tipo de duda». Además, cree que «los números le otorgan la confianza».

Vaz, que se siente identificado con el caso de Gilsanz, ya que él también saltó de la cantera al primer equipo, cree que ser un hombre de club juega en contra del técnico betanceiro: «Siempre ha ocurrido eso. A los de casa siempre se les ha dado la oportunidad a última hora. Es la puñetera realidad». Tiene claro que si fuera alguien externo, «ya estaría renovado» desde hace tiempo, pero «la cantera es lo último, siempre recurrimos a ella a última hora».

Riveiro sostiene la misma idea, un mal con el que los técnicos y formadores gallegos se encuentran a diario. «Creo que el club sí se aprovecha de esa situación en un mercado que es un mercado de pirañas», explica y añade que, «sin conocer quién es el agente de Óscar», «si fuera el de algún otro técnico de los que siempre está» en la rueda de Segunda «seguramente ya estaría renovado, por insistencia o por nombre».

El técnico del Arteixo, además, pone de ejemplo al Celta y a Claudio Giráldez: «Lo renovaron y cuando las cosas iban un poco peor nadie lo puso en duda y ahora están cerca de Europa. Conozco a Óscar y a Claudio, son un perfil similar de entrenador, no futbolísticamente hablando, sino que son técnicos que se han hecho a sí mismos. Ellos lo tienen renovado y el Dépor no. Esa es la diferencia. Cuando se apuesta por la cantera, se apuesta también por los entrenadores».

Vaz considera que, además de haberse ganado una extensión de contrato, una ampliación traería más estabilidad y sería un refuerzo para él y para el grupo: «Daría tranquilidad al equipo y a la plantilla» y considera que hay que tener en cuenta que es «un gran conocedor de la cantera» de cara a tomar una decisión. Juan recoge el guante y añade que «reforzaría su figura» delante de todo el mundo: «Peñas, aficionados y el propio vestuario».

«Óscar es un técnico con un perfil bajo, tranquilo, no estarías renovando a ningún loco, muchas veces cuando vienen problemas sus discursos son políticamente correctos y no echa gasolina al fuego. ¿Qué más quieres? Gana partidos, no crea problemas, trabaja con lo que le das y cuando protesta lo hace de una manera muy sutil. Deberías darle la confianza, pero se llama Óscar Gilsanz y es de Betanzos», remarca con cierta sorna Juan Riveiro sobre la dificultad que a veces supone hacer méritos cuando eres de la casa: «Hay entrenadores que tienen que demostrar todos los partidos que pueden seguir ahí y otros que tienen crédito ilimitado», expresa sobre las dudas que puedan existir.

«De momento, hasta ahora, ha demostrado y el equipo ha mejorado. Tenemos una alineación tipo, el equipo está sumando y está cada vez más cerca de los puestos de ascenso. Esa conversación no se debe demorar», concluye Vaz. Ahora la pelota está en el tejado del Deportivo. Los números le dan la razón y tiene el objetivo en la mano.