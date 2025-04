Audio del VAR Deportivo - Tenerife | "No lo caza, me voy a mantener"

No hay partido del Deportivo en las últimas semanas en el que el colegiado no acabe acudiendo al monitor para revisar una jugada a petición de sala VOR. En la lotería que es el VAR, al Dépor le salió cara en esta ocasión ante el Tenerife porque corrió el riesgo de que le señalasen penalti en contra por una entrada en el área de Pablo Martínez a Luismi Cruz.

"Ven a revisar un potencial penalti", le comentan desde Las Rozas, una frase ya común en este tipo de acciones y que en la mayoría precede a una rectificación y a una pena máxima desde los once metros. No fue este es caso. "No lo caza, voy a mantener. Luego se tira", apunta el colegiado De la Fuente Ramos tras pedir espacio para visionar la jugada y después de solicitar la jugada en dinámico, no en estático como se la ofrecían en un principio. Se ratificó incluso en la amarilla por simular.