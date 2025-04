Borja Fernández: «Este ascenso tiene similitud con el que viví en el Dépor»

El exdeportivista Borja Fernández (Ourense, 1981), celebró este domingo en Agrela el ascenso de la UD Ourense a Segunda RFEF. El técnico ve paralelismos con la fiesta que vivió en 2012 al subir con el Dépor a Primera.

¿Cómo lleva la resaca tras la fiesta del ascenso?

Se lleva bien, sobre todo con buenas noticias. Ayer (el domingo) celebramos, aunque mentalmente ya lo habíamos asimilado el jueves. Cambiamos el chip al ver que estaba prácticamente hecho, así que es como si lo hubiésemos celebrado dos veces. En Ourense ya nos estaba esperando la gente, tuvimos un acto con ellos y luego salimos a cenar con los chicos.

Una temporada larga que culmina con el ansiado salto a la categoría en la que estaba el CD Ourense antes de desaparecer hace once años.

El año pasado ya tuvimos la oportunidad al final, llegando en un buen momento, pero no se pudo conseguir. La ilusión era pensar en que sí o sí se iba a conseguir este año, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando empieza la temporada pierdes algunos puntos y ves que los rivales van bien. Te pones primero, pero no te despegas porque ellos siguen ahí, a la caza. Hasta esta última semana no lo hemos visto tan claro, aunque partíamos como favoritos para ganar la liga al inicio del año.

¿Qué significa para usted haber logrado este ascenso con el club de su casa?

Me resulta complicado definirlo con palabras. La casa de mi abuela estaba detrás de O Couto. Allí empecé a ir al fútbol con mi padre. Él era técnico de sonido en la radio y me llevaba con él al estadio. La mitad de mi familia es del barrio y yo he podido volver a casa después de 28 años, desde que salí para ir al Madrid. Son muchas sensaciones bonitas, más por lo que significa para la ciudad y para el club. Ser partícipe de esto es más de sentimiento que de palabras.

¿El objetivo es estabilizarse en Segunda RFEF?

Me imagino que sí. El objetivo del club no será el mismo que el de esta temporada, que era el ascenso directo. Sabíamos que era difícil, pero era por lo que teníamos que luchar. El año que viene, el objetivo tiene que ser asentarse y no correr más de la cuenta. Toca consolidarse en la categoría.

El destino quiso que celebrase el ascenso en A Coruña.

Sí, me recordaron el sábado que se iba a dar esta posibilidad. Solo estuve allí un año, pero es un sitio al que le tengo mucho cariño y en el que estuve muy a gusto, tanto en la ciudad como en el club, en el Dépor. Todos deseábamos celebrar en casa, en O Couto, pero lo importante era lograrlo donde fuera. Si ha sido en A Coruña, un sitio de buen recuerdo para mí, pues mejor.

Ya es el segundo que celebra en A Coruña, tras el de 2012 con el Dépor. Salvando las distancias y las categorías, ¿ve parecidos entre aquel ascenso y este del Ourense, sobre todo, en cuanto a la implicación de las aficiones?

Este ascenso tiene similitud con el que viví en el Dépor, en 2012. Como en aquel año, nosotros no cogimos el liderato al principio de la temporada. Luego, una vez lo tuvimos, ya no lo soltamos. Hemos tenido mucha energía por parte de la gente. Esta afición, en número, no es comparable a la del Dépor, pero sí que llevan tiempo siguiendo al equipo. Aquel año en A Coruña recuerdo que la afición volvió a despertar después de varios años en los que se había desenganchado un poco. Volvió a germinar y fue muy bonito. Este año ha sido parecido. Nos acompañan a todos los sitios y jugamos con más afición que el resto en todos los campos.

¿Alguno de sus jugadores metió un gol como el suyo en Balaídos?

Hemos metido buenos goles este año y puede ser que haya alguno así. El de Migui en casa contra el Boiro, creo, fue bastante parecido. Perdíamos 2-3 en el minuto 80. Conseguimos remontar en el descuento y ese gol de Migui me dejó sensaciones parecidas al de aquel día contra el Celta.

¿Qué entrenadores le han influido más en esta primera experiencia en el banquillo de un primer equipo?

Siempre me quedo con Mendilibar por su valentía y su naturalidad. Es algo que me gusta mucho. Luego, hay otras facetas que me gustan menos o que no pienso igual que él. He tenido muchos entrenadores y de todos he tomado cosas que hacer y que evitar.

¿De aquel Dépor de Oltra?

Sí, además con él tengo muy buena relación. Me gustaban las cosas que hacía. Es un gran técnico y tiene mucha experiencia.

¿Le ha felicitado algún compañero de aquella temporada?

Entre ayer (domingo) y esta mañana me han felicitado Manuel Pablo, Bodipo, Xisco, Saúl Fernández y Bruno Gama. Los mensajes van cayendo poco a poco, pero aún tengo cien por responder. Seguro que hay alguno más.

¿Cómo ve al Dépor actual?

El Dépor tenía que hacer este año lo que el Ourense va a tener que hacer ahora. Por muy arriba que estuviese en otras épocas, este año ha tenido que consolidarse en Segunda. Ha habido unas jornadas en las que ha podido pensar en el play off, pero lo importante es consolidarse y no querer correr demasiado. Se han afianzado para tener una buena base en el futuro.