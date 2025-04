Un gol del Levante que «desconcierta» al Dépor Abanca

La derrota del Dépor Abanca ante el Levante ha hecho mella en el vestuario del primer equipo femenino porque supone que todo se aprieta en el final de liga y por las circunstancias de rodearon a una caída que transcurrió entre la injusticia arbitral y la falta de respuesta futbolística en la segunda parte. «El 2-1 es un gol con un poco de polémica, una decisión que desde luego no compartimos, todo eso te desconcierta», apunta una de las capitanas Raquel García, ya en A Coruña y digiriendo el fallo de la colegiada en un partido trascendental.

Ella, referente del vestuario, no fue ajena a esa acción en la que Trujillano Gallardo validó un gol que no debía haber subido al marcador por un fuera de juego posicional. El club coruñés está molesto por otras acciones del juego en el partido de Buñol, pero está es central y fue parte activa de la derrota. Llueve, además, sobre mojado con una colegiada que ya castigó al equipo coruñés en la primera vuelta al anular un tanto de Vera Martínez que suponía el 1-1 ante la Real Sociedad. Raquel intentó, con el brazalete en su brazo, hablar con la colegiada para que cambiase su decisión o para, al menos, poder entender qué le llevó a tomarla. Fue una interacción en dos tomas. «Está pasando en muchos partidos de la Liga F. No compartimos su decisión. Nosotras no sacamos la pelota, no despejamos, pero luego achicamos y hay una jugada en la que está en fuera de juego. Todo eso crea confusión. Es una acción muy discutible (su decisión) y yo se lo digo a la árbitra (en el terreno de juego). Ella dice que es gol, que es gol, y que luego ya la revisarán. Me comenta incluso que luego lo podemos hablar con más tranquilidad que igual se podía confundir. El mismo día hay una acción muy parecida en el partido del Villarreal (masculino) y no revisan nada», razona una Raquel García, que ya una vez acabado el duelo, tiene una nueva reunión con la colegiada para pedir explicaciones. «Kevin (Cabado, director deportivo del Dépor Abanca) le expresamos nuestro punto de vista, cómo veíamos la jugada. Ella nos dio sus motivos de por qué toma esa decisión de conceder el gol. Evidentemente no llegamos a un acuerdo porque lo veíamos diferente», razona una de las fijas en la zaga esta temporada, ya fuese con Irene Ferreras o con Fran Alonso.

«Ese gol nos hizo ir a contracorriente y jugamos con más corazón que cabeza. No tuvimos las ideas claras. Estamos fastidiadas». La central del Dépor Abanca, más allá de esa jugada decisiva, tampoco oculta los errores propios del equipo coruñés en un encuentro de dos caras en el que no supieron gestionar la situación cuando se vieron por debajo en el marcador. «En la primera parte apenas nos crearon ocasiones, nos llegaron prácticamente en dos saques de esquina. Estábamos bastante cómodas porque teníamos el dominio del partido y así se veía reflejado. Con posesiones de balón o en transiciones, estábamos creando mucho peligro y ocasiones que pudimos materializar. La segunda parte ya fue diferente», asegura la futbolista madrileña.

«Ya sabíamos que íbamos a tener que remar mucho esta temporada, que no se iba a decidir todo hasta la última jornada». Raquel es la primera que era consciente de que el Dépor Abanca no se iba a salvar desahogado. Es ley de vida para un equipo recién ascendido en una Liga F que ha elevado el número de puntos para asegurar la permanencia. La línea ascendente del equipo de Fran Alonso invitaba al optimismo ante otro posible desenlace, pero este revés lo comprime todo y le devuelve a una realidad ineludible. Los partidos ante Sevilla y Madrid CFF son las bazas para las blanquiazules, aunque Raquel no regala ningún duelo: «Cada punto cuenta y no queremos marcarnos partidos», resuelve.