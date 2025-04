Lo primero que le dijo el Papa Francisco al padre Yeray al ver la camiseta del Deportivo: «Le ganasteis la Copa al Real Madrid»

A donde no lleguen el Dépor o el deportivismo no llega nadie. Una de las imágenes impactantes de 2024 que calibran esa trascendencia fue ver al Papa Francisco, fallecido esta madrugada, con una camiseta del Deportivo firmada por toda la plantilla. Se la entregó allá por el mes de noviembre el padre, deportivista y abonado del club, Yeray Fariñas, quien se la dio en mano en una audiencia privada en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano. «Lo primero que me dijo fue: ‘Le ganasteis la Copa al Real Madrid’. Luego se acordó de Scaloni y expresó que se parece a la de Argentina», explicó el padre Yeray. «Sabía que le iba a gustar, él está muy puesto en esto. Otras veces he estado más nervioso, pero esta vez lo tomé como algo muy natural. Me paré más con él por la camiseta, se la tenía que enseñar por delante y por detrás. Él conoce, se alegró, lo tiene todo muy claro», explica sobre su encuentro en el que salieron la vena más futbolera de un hincha confeso de San Lorenzo de Almagro.

Era la gran ilusión este religioso que pregona en cuanto puede su deportivismo. Según el Dépor, hubo otra réplica de Jorge Mario Bergoglio: «Agradezco al club y al deportivismo este gesto. Soy uno más de vosotros. Ánimo, siempre adelante. Rezo por ustedes». Y es que Yeray Fariñas le pidió ayuda para «levantar el vuelo». Pero, además, la conexión con Argentina es importante: «El deportivismo y Galicia en Argentina están muy presentes».