El deportivismo crece en Nepal: «Es un ejemplo de superación, unión y pasión»

El Deportivo y Nepal. Una pasión dentro del corazón y un país que le encandiló hace once años, cuando acudió a hacer un voluntariado. Gonzalo Mosquera vivió el título de liga en el autobús en el que los jugadores marcharon hacia Cuatro Caminos en el año 2000. Ahora, le cuenta de primera mano a los niños y jóvenes de un orfanato en Katmandú las hazañas del conjunto deportivista contra Barcelona, Real Madrid y gigantes del fútbol europeo. «El Dépor un ejemplo de superación, unión y pasión», explica el integrante de la ONG Camina Nepal. Tras una década en el país, dio el paso de crear la peña NamasDé, donde los más pequeños se empapan de la pasión por el club coruñés. La blanquiazul traspasa fronteras y llega hasta los pies del techo del mundo.

Mosquera, con un amigo nepalí. | Cedida

La aventura de Gonzalo Mosquera comenzó hace once años con un voluntariado en Nepal y, en 2015, se decidió a continuar con unos compañeros al fundar la ONG Camina Nepal. «Colaboramos en un orfanato y ayudamos con becas a jóvenes de todo el país», explica este coruñés afincado en el país asiático. Aunque lleva ya una década a 8.000 kilómetros de la Torre de Hércules y de Riazor, nunca dejó de sentir y de irradiar su amor por el Deportivo. «Aquí todos los niños son del Real Madrid o del Barça. Cuando les cuento que ganamos la liga, no se lo creen», relata. El ejemplo de «un equipo pequeño que gana a los grandes» le sirvió durante años para motivar a los jóvenes del orfanato de Katmandú. Desde el descenso, ha cambiado la enseñanza. «Se puede estar en el pozo y seguir animando al equipo», explica a los nuevos deportivistas que recluta en Nepal.

Niños con piñas y la bandera del Dépor. | Cedida

En los últimos años ya colaboró con el Deportivo en algunos campus, en los que consiguió contar con camisetas y equipaciones del equipo. Ahora, ha ido un paso más allá para crear, por fin, la peña NamasDé, que fusiona el saludo nepalí con el nombre del club. Oficialmente, tiene 17 miembros, los mayores de edad, pero los 24 niños del orfanato sienten, como cualquiera, los colores del Deportivo gracias a la pasión que les ha contagiado Gonzalo. «Hasta el año pasado era muy complicado ver los partidos. Yo me conectaba por VPN para poder verlos en la plataforma que los emitía. Ahora, a veces, no me ayudan los horarios. El partido contra el Tenerife acabó a las 03.00 horas aquí», explica. A pesar de los horarios, los chavales animan como cualquiera. «Están deseando que el Dépor suba a Primera para verle jugar contra los grandes», añade. Mientras crece su pasión por el club, medra, también, su afición a este deporte. «Juegan pachangas todos los viernes», apunta el cofundador de Camina Nepal.

En su presentación oficial, los integrantes de la peña tuvieron una breve conexión con algunos integrantes de la plantilla del Dépor, que se interesaron por conocer su origen. «Denis Genreau, que es el que habla inglés, hizo de intérprete. Fue una charla corta porque no teníamos buenas conexiones. A los niños les hizo mucha ilusión hablar con ellos porque son jugadores profesionales y los ven como sus ídolos», relata Gonzalo Mosquera.

El fútbol gana adeptos

En un país en el que el críquet domina el aspecto deportivo, el fútbol se ha abierto hueco en los últimos tiempos. Lo ha hecho por medio de los clubes grandes y de los grandes torneos de selecciones. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha levantado un auténtico fervor gracias a la selección femenina, que el año pasado disputó la final de la Copa del Sur de Asia contra Bangladés tras eliminar a India en las semifinales. «Se revolucionó todo por el fútbol femenino, llenaron el estadio nacional», asegura Gonzalo Mosquera, a quien le hubiese gustado contar con jugadores del Dépor Abanca en la videollamada.

La peña echó a andar en el orfanato de Katmandú, pero tendrá otra sede en una casa de acogida en Taudaha, una localidad a 80 kilómetros de la capital, pero a la que tardan en llegar cinco horas. Es en este último donde hicieron, este lunes, la fiesta de inauguración oficial de la peña. Los jóvenes, además, ya piensan en crear su propio club de fans del Deportivo en Nepal, en paralelo a la peña. La pasión blanquiazul y las piñas no entiende de fronteras. Ni siquiera al llegar a los pies del techo del mundo.