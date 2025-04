Hugo Rama: "Al principio de temporada no sentí la confianza del míster"

Con tono de despedida, Hugo Rama habló muchos meses después de sus últimas palabras como jugador del Deportivo. El de Oroso llegó en el verano de 2023 como un fichaje con gran cartel, abandonando Segunda División y un posible futuro en Grecia para recalar en el club de sus amores. Sin embargo, tras dos temporadas sin protagonismo, en especial este último curso, su contrato se acerca al final y su futuro parece decidido a una salida: "No lo pienso. Intento disfrutar de cada día. Ojalá pudiera seguir aquí mucho tiempo". Sabe, eso sí, que ya no depende de él.

"Creo que no es sorpresa para nadie que no es una temporada fácil para mí. Me encuentro bien, con fuerzas para seguir sobre todo por el apoyo del club y mis compañeros", expresó el centrocampista sobre cómo está llevando una campaña sin prácticamente participación. Esta campaña solo ha disputado 96 minutos repartidos en 10 encuentros, el único como titular fue ante el Almería y pasó otros 14 consecutivos sin jugar hasta su asistencia en Oviedo.

Rama ha vivido una temporada larga que, en realidad, arrancó hace un año, cuando se lesionó en la recta final del campeonato pasado y se pasó el verano en Abegondo preparándose para el nuevo curso. Con el inicio de la pretemporada, Idiakez lo situó de 8, pero tras probar ahí en los amistosos de julio y agosto se quedó sin sitio cuando la competición echó a andar. "A mí en verano nunca se me dice nada de salir. Todo lo contrario. Cuando está Imanol la pretemporada la hago de 8, que es una posición en la que estoy cómodo", recuerda.

El centrocampista cree que, pese a haber rendido a buen nivel, Idiakez no le dio oportunidades: "No tanto ser injusto conmigo, cada entrenador tiene sus ideas. Le puedes gustar más o menos. Al principio del año la situación del equipo no era la idónea, quizá buscar algún cambio. No sentí la confianza del míster, pero no se le puede dar más vueltas porque no depende de mí". Y añade que podría haber jugado un poco más en determinados momentos de la temporada: "Soy un perfil distinto a Villares, no contaba para jugar titular porque lo estaba haciendo Villi bien, pero algún partido que pudiera ponerme a mí por necesitar un perfil distinto. No jugué ningún partido de 8. En ningún momento pensé en venirme abajo".

Hugo considera que en ningún momento "no se sintió apoyado", no obstante, no era lo que esperaba cuando firmó por el club. No daría, eso sí, marcha atrás a aquella decisión: "Me da pena. Al final momentos como el ascenso es por lo que yo vine. Era cumplir un sueño". Estaría mal decir que no tomé la decisión correcta. Siento que era el momento de tomarla. No pienso para nada en el no jugar y así. Fui yo el que decidió estar aquí, el que decidió quedarme cuando no jugaba. No puedo tirar piedras contra mí porque sería matarme".

El centrocampista considera que "sí podría haber hecho más" en su etapa, aunque tampoco ha tenido "todas las oportunidades que he creído que podía tener". Y suma que está "muy motivado" por poder disputar "unos minutos cada partido". En este tramo final de curso intenta cambiar el sabor agridulce de su paso por A Coruña, y aunque ha respondido bien en las últimas semanas, si hubiera jugado antes, cree, también lo hubiese hecho: "Si lo hubiera hecho en enero o febrero lo habría hecho igual. Llevo toda la temporada preparado para hacerlo".