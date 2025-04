LaLiga cambia las normas del Límite Salarial para fichar: El Deportivo ganará un millón de euros de margen

LaLiga ha hecho públicas las normas de elaboración de presupuestos para los clubes que estará vigente en el próximo mercado de fichajes de cara al cálculo del Límite de Coste de Plantilla (CLPD) y traerá varias novedades, en especial para los clubes excedidos. El organismo quiere evitar la devaluación de la competición con algunas excepciones que permitan a los clubes que van más apurados incorporar futbolistas o no perder a sus mejores promesas. Entre los cambios se incluye una vieja petición del Deportivo: una excepción para el fútbol femenino, que ocupaba en torno al 15% del Límite Salarial del club.

El fútbol español continúa evolucionando en un modelo de negocio marcado desde hace varios años por el control económico de LaLiga. En febrero, la competición publicó los límites salariales, y el cuadro coruñés subió su tope (respecto al público en septiembre) hasta los 14.678 millones de euros. De cara al próximo verano entrarán en vigor varias nuevas normas que han sido aprobadas en la última actualización de las bases presupuestarias publicadas por LaLiga, con fecha de noviembre, aunque recién publicadas. Destacan varios puntos que están enfocados principalmente a aquellos clubes con el Límite Salarial sobrepasado: un Límite Salarial mínimo garantizado (evitando ver a clubes en cifras negativas); posibilidad de inscribir hasta tres jugadores con el Límite sobrepasado; renovar a canteranos bajo las mismas condiciones; cambios en la categorización de varias competiciones extranjeras; o una excepción de hasta dos millones en el fútbol femenino son los cambios principales.

Cambios en el cómputo del fútbol femenino

En los últimos años, la sección femenina, así como el filial, entraban dentro del Límite Salarial de los clubes. Así, algunos clubes como el Deportivo se han sentido perjudicados al estar en Segunda División y tener su equipo femenino en Liga F. Este curso lo han experimentado también el Eibar y el Granada, lo que les ha supuesto, aproximadamente, un millón de euros en su margen. El cuadro coruñés ha sido especialmente insistente en crear una excepción o sacarlo del cálculo ya que significa una descompensación que perjudica a aquellas entidades que apuestan por el fútbol femenino. De cara a la próxima temporada LaLiga incluye una excepción de máximo dos millones de euros. En el apartado 4.8 del artículo 44, relativo a la determinación del punto de equilibrio presupuestario: "A efectos del cálculo del LCPD, el Órgano de Validación, a solicitud del club, podrá ajustar el importe correspondiente (...) que tendrá como importe máximo el 2% del Importe Neto de la Cifra de Negocios en Primera División, en Segunda, el máximo será del 5%. Todo ello con el máximo de dos millones en cualquiera de ambas divisiones".

El cuadro coruñés ha celebrado esta decisión, que le permitirá reducir, al estar en Segunda, en un millón de euros el gasto que se compute en el Límite Salarial. Massimo Benassi, director general, celebró la decisión de LaLiga: "El Deportivo valora positivamente la reciente decisión de LaLiga de permitir realizar gastos directos de hasta 1 millón de euros sin que estas cantidades computen dentro del límite salarial. Consideramos que se trata de un paso en la buena dirección, en un contexto en el que el fútbol femenino continúa consolidándose y necesita marcos normativos que acompañen ese crecimiento".

Benassi añade que el club "ha mantenido conversaciones con LaLiga" en los últimos meses "con el objetivo de trasladar la necesidad de introducir cierta flexibilidad en la normativa actual". Considera que para el Deportivo su sección femenina es "parte fundamental del proyecto" y la medida facilita "un entorno más justo y equilibrado para los clubes que están comprometidos con el impulso de sus equipos femeninos".

Límite salarial mínimo garantizado

El fútbol profesional nacional dice adiós a las llamativas imágenes de clubes sobrepasados que tenían un límite salarial en negativo. El artículo 34 relativo al coste de plantilla deportiva y punto de equilibrio incorpora un punto tres que vendrá como "excepción" con el objetivo de "no perjudicar un nivel deportivo mínimamente competitivo". Así, desde los equipos excedidos y que no cumplen lo que LaLiga denomina "punto de equilibrio", tendrán un "Límite de Coste de Plantilla Deportiva de al menos el treinta por ciento (30%) del Importe Neto de la Cifra de Negocios presupuestada". Un porcentaje que será mayor siempre que se cumpla el punto de equilibrio y que será del 40% para clubes de Segunda División. El Deportivo, que no está sobrepasado y no tendría que acogerse a esta excepción, tiene un presupuesto de 21.6 millones de euros. No es sinónimo de cifra de negocio, pero la estimación sería, por lo tanto, de un LCP de 8.64 millones (si estuviera rebasado, que no es el caso). De hecho, el club coruñés, posiblemente, tenga un incremento de su actual LCPD al aumentar sus ingresos por televisivos, dependiendo claro de cómo opere en el próximo mercado.

Hasta tres fichajes pese a estar excedido

LaLiga quiere evitar volver a estar en el vagón de cola en el mercado de fichajes. En invierno, la competición bajó considerablemente el gasto y muchas otras categorías superaron las inversiones. En parte, porque los clubes excedidos no podían fichar o inscribir hasta hacer hueco en su masa salarial. Una situación que cambiará a partir de este verano. Los equipos de la competición podrán inscribir de manera provisional hasta a tres jugadores. Uno en forma de traspaso y otros dos como agentes libres. Esto será para aquellos clubes que solo tengan margen para una campaña, lo que les permitirá buscar financiación a lo largo del curso para las próximas.

Los equipos deberán comprometerse a que durante esa temporada deberán obtener el dinero necesario para que la inscripción sea definitiva a partir de su segundo año en el club.

Excepción también en las renovaciones

La competición añade un nuevo supuesto relativo dentro de las renovaciones de jugadores en las que se podía exceder el límite salarial. En su artículo 103, LaLiga explica que se podrá producir siempre que concurran tres condiciones: una duración de contrato que no exceda de las dos campañas; un "importante incremento del valor económico de los derechos federativos que no fuera predecible"; y que "sea notoria a juicio del Órgano de validación" la "necesidad desde el punto económico y/o deportivo" de realizar dicha renovación. Y añade que, adicionalmente, el exceso temporal previsto del artículo será "de aplicación a cualquier jugador que haya estado contratado durante al menos las tres temporadas precedentes tenga una edad inferior a 24 años" al inicio de la temporada.

Eso sí, el exceso del Límite salarial deberá ser compensado durante el transcurso de la temporada o se descontará de la siguiente campaña.

El artículo 41 incluye a México entre las grandes ligas

El artículo 41 de las bases hace referencia al cálculo del coste imputable en Segunda División a aquellos jugadores procedentes de otras ligas, bien Primera o bien el extranjero. A efectos prácticos, LaLiga regulaba cuánto suponía dentro del margen salarial un jugador en función de su anterior contrato. En Segunda, si el futbolista llegaba desde Primera División o una liga de las que considera "máxima categoría deportiva" (como las primeras divisiones de Inglaterra, Italia o Turquía), el club debía aportar un valor de por lo menos el 50% de su anterior ficha. Así, en el Deportivo, Helton Leite supuso un coste mayor del que, según fuentes del club, supone para sus arcas. Existían ya algunas excepciones, como jugadores mayores de 36 años (por ejemplo, Santi Cazorla).

A las competiciones que ya estaban en la máxima categoría se suman México, Estados Unidos, Bélgica, Portugal y Arabia Saudí. Cae a una segunda división China. Este punto ha sido también reclamado por varios clubes, ya que actualmente en Segunda División hay dos equipos, Real Oviedo y Sporting de Gijón, cuyos propietarios tienen en México otras entidades, lo que ha propiciado movimientos entre ambos países que han pasado bajo el radar del control económico de la competición.

Cambio en las amortizaciones

La Liga Profesional imita a la UEFA en este apartado, ya que añade de cara a la temporada 2025/2026 las amortizaciones en los contratos tendrán un máximo de cinco años, aunque un jugador firme un contrato de duración mayor. Un caso poco común en España y muy repetido últimamente en Inglaterra, concretamente en el Chelsea, lo que suponía una forma más de regatear los controles económicos. A partir de ahora, aunque un club firma a un jugador por siete años (por ejemplo), las amortizaciones tendrán un plazo máximo de cinco.