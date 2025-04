Diego Gómez vuelve a escena ante la duda de Mella

Cinco partidos después de su primera titularidad con el Deportivo, Diego Gómez podría volver a ser de la partida en un escenario envidiable como es el Sardinero. David Mella se retiró ayer con molestias en el muslo de su pierna derecha. El club le realizó por la tarde pruebas médicas y publicarán, si hay lesión, los resultados este jueves. En caso de que no pueda estar en condiciones para el domingo, el de Amoeiro es el gran candidato para ocupar la banda derecha.

Más problemas para Óscar Gilsanz en forma de lesiones. Ayer David Mella tuvo que abandonar el entrenamiento antes de tiempo. Lo hizo con mala cara, acompañado del personal médico del club, y con molestias en el muslo de su pierna derecha.

Mella ha sido indiscutible para Óscar Gilsanz desde el primer día. El extremo zurdo suma 34 partidos esta temporada de los 36 que se han disputado. Todos excepto dos los ha jugado como titular. Descansó ante el Eibar en Ipurua y frente al Cartagena hace cuatro semanas. Precisamente, ante el colista, apareció en escena Diego Gómez, hasta ahora solo jugador de recambio.

El de Amoeiro se prometía un día feliz en Riazor, pero a los pocos minutos de juego fue expulsado Ximo Navarro y el Dépor tuvo que jugar con 10 todo el partido. Gilsanz mantuvo a Diego en el campo, aunque su participación se vio condicionada a la inferioridad numérica.

Desde entonces Mella ha vuelto a ser titular sin ninguna discusión y Gómez su habitual recambio. O, como la semana pasada, una variante para jugar con el perfil de Mella, quien acabó en banda izquierda frente al Tenerife para que Diego regresase a la banda diestra y Yeremay ocupase el centro.

El ourensano está siendo siempre uno de los primeros cambios ofensivos de Óscar Gilsanz para dinamizar el ataque del equipo. Aunque, hasta ahora, no ha podido tener el impacto deseado en el juego. Se le ha visto todavía algo nervioso, aunque siempre ha sido un futbolista que ha destacado por su carácter y convicción.

Desde que regresó de su cesión en el Arenteiro ha disputado 146 minutos repartidos en 11 encuentros, diez de ellos como suplente. Aunque al principio su participación ha sido más intermitente, lleva cinco encuentros consecutivos participando.

No es la única opción que maneja el técnico betanceiro. En una plantilla tan amplia como la del Deportivo, Gilsanz podría optar por otros jugadores. Ahí emerge la figura de Cristian Herrera, quien ha tenido una participación muy residual desde el cambio de entrenador. Con Idiakez era el futbolista número 12, pero en sus últimos meses prácticamente no ha jugado.

El canario, un veterano ya de la competición, ha jugado en 19 ocasiones con la camiseta blanquiazul, aunque nueve de esas participaciones las realizó con el técnico vasco, mientras que con Gilsanz solo ha jugado en 10 de los últimos 26. Frente al Tenerife no llegó a entrar al campo.

Villares, con el grupo

El centrocampista de Samarugo arrancó la semana al mismo ritmo que sus compañeros pese a que el pasado domingo Óscar Gilsanz lo cambió por unas molestias en la rodilla. Villares despeja la incógnita sobre una dolencia que no ha pasado a mayores y no le impedirá estar este domingo en El Sardinero contra el Racing de Santander. El centrocampista ha formado una pareja indiscutible con José Ángel, quien, tras sanción, regresará al once titular del Deportivo.