Gilsanz no cree que sea momento de rotaciones: "Todavía quedan muchos puntos en juego"

Óscar Gilsanz no cree que sea el momento de hacer cambios y relajarse pese a la buena distancia cosechada con el descenso (11 puntos) y la insalvable distancia con el play off de ascenso (otros 8). "Quedan 18 en juego. No soy muy amigo de las matemáticas. Todavía tenemos objetivos que cumplir. Creo que tenemos muchas cosas que hacer todavía y muchos puntos que disputar. Tenemos aquí la experiencia de que 50 puntos es una barrera referencial, pero no definitiva. Tenemos que seguir apretando", expresa sobre la posibilidad de probar a jugadores que puedan ser parte del futuro proyecto del equipo y no han tenido apenas oportunidades, como es el caso de Denis Genreau.

Su contrato

Su futuro vuelve a ser uno de los temas principales ya que el club todavía no lo ha resuelto a falta de seis partidos para acabar la temporada y con la salvación prácticamente agarrada. "La primera pregunta no es para mí. Y yo estoy totalmente centrado en el Deportivo. No hay ninguna otra opción. Pero centrado de cara al Racing. De las conversaciones que podamos tener hacia dentro yo no me voy a hacer eco", expresa sobre si es la primera opción para el banquillo y si algún otro equipo se ha interesado en su futuro.

Gilsanz capea una lluvia que no es nueva y no le pertenece a él. Fernando Soriano aseguró que el club estaba "contentísimo" con su trabajo, pero no era el momento todavía de tratar su renovación después de empatar ante el Mirandés.

Mira al Racing

Las próximas semanas serán importantes de cara a una decisión todavía dilatada. Pero Gilsanz se centra en el encuentro ante el Racing de Santander: "Lo más importante es el Deportivo. Nos jugamos mucho. Tenemos que intentar ganar estos primeros tres puntos por el compromiso del club, por el equipo que somos, por las 1.000 personas que se desplazarán primero al Sardinero, luego al Molinón y después a la Romareda. Sobre todo es importante para la entidad, representamos un escudo que tenemos que quedar lo más arriba posible".

La baja de David Mella

David Mella sufrió una lesión muscular en el recto anterior y se perderá, con casi toda probabilidad, lo que resta de temporada: "Veremos a ver cómo evoluciona Mella, es una lesión pequeña, pero hay que respetar unos plazos. Los primeros 8-10 días ves la evolución antes de entrar a campo con el readaptador para marcar plazos más realistas. Se habla de tres o cuatro semanas. Es una zona que le tendrá parado 7-8 días y a partir de ahí tendrá la readaptación".

En su lugar, presumiblemente, entrará Diego Gómez, quien ofrece otras características al equipo: "Diego es un jugador diferente, también tenemos a Cristian que interpreta muy bien los espacios en la última línea. La elección de los jugadores va dependiendo de las funciones que queramos darle".

Gilsanz también habló de la evolución física de Omenuke Mfulu, a quien ve ganando ritmo cada día: "Nuke es un jugador que trabaja muchísimo en el día a día, cada entrenamiento da el máximo. Nos consta que está a buen nivel. Es cierto que el ritmo competitivo se gana con los partidos. Sabemos que es así. Claro que tiene margen de mejora, pero su trabajo en el día a día está siendo espectacular".