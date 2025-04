Javi Montero: «El año del Deportivo me hizo decir: ‘en el fútbol no es todo tan bonito»

Javi Montero, ex del Dépor en la temporada del descenso a Segunda B, es uno de los referentes defensivos del Racing, próximo rival. El sevillano analizó en un podcast del club cántabro su paso por el Dépor: «Tengo un bonito recuerdo, aunque fue malo en lo deportivo. El club, la ciudad, la gente, de cómo se vive el fútbol, de lo grande que es el Dépor. Lo pasé muy bien y muy mal, las dos cosas, y eso me hizo decir ‘hostia, en el fútbol no es todo tan bonito’. Ahí es cuando me di cuenta de que eso también era fútbol. Venía de un Atlético de debutar y todo rodado y fue a un Dépor en que era todo cruz, al revés. Te tienes que rehacer».