Óscar Gilsanz, sobre su futuro: «No hay otra opción que no sea el Dépor»

A falta de seis jornadas para el final de liga, con el equipo en una buena posición y la salvación amarrada, el Deportivo todavía no ha cerrado su banquillo de cara a la próxima temporada. A punto de entrar en mayo, el tiempo corre, también para Óscar Gilsanz, quien, de momento, no se ve en otro lugar que no sea A Coruña: «Estoy totalmente centrado en el Deportivo. No hay ninguna opción», respondió a la pregunta sobre si algún equipo externo le ha llamado para conocer su situación. Además, asegura que «no es» para él una pregunta sobre si es o no la primera opción del club: «De las conversaciones que podamos tener hacia dentro no me voy a hacer eco».

«Por supuesto que estamos contentísimos con Óscar, nadie duda, pero no es el momento. Cuando ya se cumplan los objetivos todos, nos sentaremos a planificar», expresó Fernando Soriano en Anduva hace dos semanas tras el empate frente al Mirandés. Ahora ya, con 50 puntos, la salvación es virtual y casi matemática. Solo un descalabro histórico llevaría al equipo de vuelta a Primera RFEF, aunque Gilsanz no se fía: «Quedan 18 puntos en juego, estamos a ocho del play off y once del descenso. No soy muy amigo de las matemáticas. Todavía tenemos objetivos que cumplir».

El técnico también descarta la posibilidad de hacer rotaciones y probar a jugadores que hayan tenido menos minutos a lo largo del curso porque considera que hay «muchas cosas que hacer todavía». «Tenemos que seguir apretando. Jugamos tres puntos importantes. El equipo tiene muchas ganas de hacer un buen partido ante un rival que está en un momento anímico y excepcional por esa posibilidad de disputar el ascenso directo», añade Gilsanz.

La realidad de la tabla dice que el Dépor está en una zona intermedia y difícilmente se moverá de ahí. Sin embargo, el técnico blanquiazul sabe que la foto finish puede decidir su continuidad. No será lo mismo llegar a junio tras un buen tramo final que después de varios malos resultados. «Lo más importante es el Deportivo. Tenemos que intentar ganar estos primeros tres puntos por el compromiso del club, por el equipo que somos, por las 1.000 personas que se desplazarán primero al Sardinero, luego al Molinón y después a La Romareda. Sobre todo es importante para la entidad, representamos un escudo que tenemos que quedar lo más arriba posible», responde sobre si un objetivo, de cara a este tramo final, es jugarse su continuidad.

Óscar Gilsanz capea las preguntas. Mientras el club no toma una decisión, las semanas avanzan y la temporada poco a poco llega a su final.