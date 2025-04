Peke: «Falta mucha información, en los clubes deberían existir áreas de maternidad»

Ainize Barea, ‘Peke’ (Arrigorriaga, 1992), acaba de incorporarse a la actividad grupal del Athletic Club tras más de un año alejada de los terrenos de juego por maternidad. Con motivo del embarazo de Cris Martínez, la máxima goleadora histórica del Deportivo Abanca comparte su experiencia de conciliación en la élite, a la vez que admite que todavía queda un largo camino por recorrer en esta materia.

Hace un par de meses que fue madre y ahora compatibiliza la maternidad con su carrera en el fútbol profesional. ¿En qué momento está? ¿Cómo se encuentra?

Muy bien. En enero empecé con el readaptador y ahora llevo ya un mes entrenándome con el grupo. Me estoy encontrando bien, la verdad. Al principio fue complicado, porque después de más de un año de inactividad con el equipo, se hace raro. Al final, las compañeras llevan un ritmo muy alto y estamos a final de temporada, es difícil igualar su nivel, pero cada vez estoy mejor.

Cris Martínez dijo que cuando confirmó su embarazo le costó un tiempo asimilar que pasaría un tiempo lejos del fútbol. ¿A usted le pasó? ¿Da vértigo?

Sí, sí que da porque hay mucha incertidumbre. Es un proceso largo, muchos meses fuera, un parto que puede ser complicado o no… Nunca sabes como vas a volver. Llevamos muchos años haciendo lo mismo todas las semanas y, de repente, tienes que parar, es extraño. Pero llega un punto que el propio embarazo te lo pide y mentalmente estás a otras cosas, cada vez piensas menos en el fútbol. Es una etapa que se pasa rápido y hay que disfrutarla, porque igual no vuelves a vivirla. Cuando tienes al bebé se te curan todos los males.

Todavía existen pocos casos de maternidad en la élite. ¿Cómo vivió esos meses? ¿Hay recursos o planes suficientes para afrontar estas situaciones?

No, hay muchísima falta de información porque no se dan casos y los clubes se van adaptando sobre la marcha. En mi caso, por ejemplo, el Athletic me preguntaba qué necesidades tenía, pero, al final, ¿quién está preparado ahí dentro para tener una jugadora embarazada? Aquí me dieron facilidades con un fisioterapeuta de embarazo, suelo pélvico y esas cosas, pero tenía que hacerlo fuera de Lezama. También es verdad que depende de cada una. Yo, al principio, no podía hacer actividad deportiva, entonces la situación varía, según lo que cada mujer quiera arriesgar como madre. Hace falta más formación, porque dentro de los clubes deberían existir áreas dedicadas a esto.

Al final se teoriza mucho de maternidad, pero la práctica es diferente. ¿Es un proceso de aprendizaje sobre la marcha?

Eso es. Lo que hicimos nosotros fue desarrollar un protocolo desde que la jugadora se queda embarazada y ver qué pasos seguir después. Pero claro, a mí aquí me ha tocado ser la primera, supongo que cuando se den más casos se irá mejorando.

Se habla mucho también del momento del embarazo, pero ¿cómo es el después?

Tenemos la baja de maternidad y un permiso de lactancia que puedas alargar un poco, pero luego depende de lo que tú quieras. Por convenio, el club debe facilitarte el servicio de guardería durante tu horario de trabajo, pero claro, ¿tú quieres llevar a tu hijo a una guardería con 16 semanas? Ahí está la cuestión, las circunstancias de cada caso son distintas. También depende de tu pareja o de si eres madre soltera. Al final, el convenio está mejorando poco a poco en el apartado de maternidad, porque hace mucha falta.

A nivel físico, el regreso también es complicado, porque el cuerpo cambia mucho. ¿Lo ve así?

Sí, porque además ya no tienes el descanso que tenías antes. Si das el pecho estás con la lactancia, pero ya de por sí las necesidades del bebé te exigen mucho y cuando llegas a casa, tienes una responsabilidad. A veces vas a entrenar durmiendo tres horas y ya no es solo un día, es un cúmulo de meses. Es complicado, porque entrenar bien es fundamental para tu recuperación y tienes que rendir. Pero bueno, al final trabajas por y para ti, para volver a jugar, te lo pones como un reto y te vas adaptando.

¿Ha hablado algo con la deportivista Cris Martínez después de su anuncio?

Sí, sí, hablamos justo antes de que lo dijese. La felicité y le ofrecí ayuda para cualquier duda sobre el embarazo, la maternidad o para habla de cualquier cosa, estoy ahí para lo que sea.

La noticia de su embarazo ha sido muy bien recibida por la afición del Dépor porque es una futbolista muy querida en A Coruña.

Sí, es una jugadora que lleva ahí desde el inicio del proyecto y que ha participado muchísimo, ha jugado muchos encuentros y lo ha vivido todo: ascensos, descensos, volver a ascender… Es normal que sea una gran noticia para el club y para la gente.

¿Usted se ve volviendo a jugar este curso con el Athletic Club?

Ojalá pueda tener minutos esta temporada, pero el equipo está en una buena situación, peleando por el tercer puesto y la Champions, y es más complicado tener una oportunidad. Pero sí, yo me veo participando unos minutos antes del final.

Están siendo uno de los mejores conjuntos de la Liga F. ¿Cómo ve a sus compañeras desde fuera?

Las jugadoras jóvenes han dado un paso adelante este año y han cogido confianza para asentarse en el once y tener muchos minutos. Esa ha sido la clave. El equipo está muy conectado, jugando bien y las cosas van saliendo. Intentaremos pelear por Europa hasta la última jornada, pero, entremos en Champions o no, la temporada es extraordinaria.

¿Y al Dépor? ¿Le da tiempo a seguirlo en su vuelta a la Liga F?

Por supuesto, lo sigo desde el principio porque me gusta que esté en LIga F después de sufrir tanto para ascender. Tuvieron un inicio complicado con Irene [Ferreras] y cuesta mucho subir puestos hacia arriba en la tabla cuando estás abajo, pero ahora están consiguiendo buenos resultados. Ya se ve que la liga es complicada y que hay muchísimo nivel, pero espero que no tengan ningún problema para salvarse.