El Dépor se queda en los huesos

El Deportivo es ahora mismo como esa maratoniano que ve la línea de meta en el horizonte, pero al que le está costando una barbaridad llegar, mientras a cada paso le aparece un nuevo dolor. Los 50 puntos ya están en el bolsillo, pero las lesiones de larga duración se multiplican y es raro el futbolista que no salta al terreno de juego sin alguna molestia. Jugar con dolor es el día a día para muchos. Fernando Soriano ha dicho en multitud de ocasiones que le gustan las plantillas cortas. Eso sí, el pasado mercado todo se complicó y tiene a 26 futbolistas en nómina a las órdenes de Gilsanz, 24 sénior y Rafa Obrador y Charlie Patiño como falsos jugadores del Fabril. Y menos mal porque ni las piernas ni los efectivos sobran en un equipo que se ha sentido sin banquillo durante muchas fases del año y en el que se ha estirado máximo el chicle del once tipo.

Sergio Escudero, Dani Barcia, Ximo Navarro, Juan Gauto y David Mella son ya baja segura hasta final de temporada. El último en caer ha sido el extremo de Espasande en un entrenamiento de esta semana después de una segunda vuelta en línea descendente y tras dos años sin parar. El lateral pucelano lleva en blanco prácticamente toda la temporada y los otros tres futbolistas se han sumado de manera definitiva al parte de ausencias en los últimos meses. No son los únicos. A este choque de El Sardinero llegan justos José Ángel, Villares y Mfulu, son duda para el duelo del domingo. Los problemas se acumulan, de esta manera, en la zona del pivote, donde ya se echó especialmente de menos al sevillano, donde el vilalbés es imprescindible y donde el congoleño ha mostrado un nivel físico justo. Hugo Rama no ha jugado más de seis minutos y descuento desde noviembre, mes desde el que no pisa el césped Charlie Patiño. La otra opción es de Denis Genreau, llegado en el pasado mercado de invierno.

No son los únicos futbolistas que han atravesado por problemas físicos en las últimas semanas. De hecho, Jaime y Rafa Obrador están regresando la dinámica del equipo después de percances físicos en las últimas semanas. El central gaditano, único futbolista de campo que no ha sido titular esta temporada, ya ha tenido minutos desde su regreso. También el lateral mallorquín, quien suplió a Tosic en la segunda parte ante el Tenerife y que está llamado a recuperar su sitio en el flanco izquierdo de una defensa que en las últimas semanas ha perdido a tres de sus titulares. El único que ha aguantado es Pablo Vázquez, quien sigue cumpliendo semana a semana con su reto de jugar todos los minutos de esta liga. De momento, le respetan las lesiones y parece que las tarjetas se lo van a permitir, ya que solo ha visto tres amarillas en todo el campeonato. No está apercibido.

Oportunidades forzosas

Las lesiones de larga duración han empujado en las últimas semanas a Óscar Gilsanz a hacer apuestas que no entraban dentro de sus planes. El caso más paradigmático es el de los laterales, donde se acumularon casi de manera paralela las lesiones de Ximo Navarro, Obrador, Escudero e incluso Jaime Sánchez, eventual lateral derecho, con lo que al técnico de Betanzos no le quedó más remedio que alinear a Álex Petxarroman en la derecha y a Nemanja Tosic en la izquierda. En el caso del flanco zurdo y el serbio, las opciones se reducían aún más porque Pablo Martínez tenía que jugar como central junto a Vázquez por las bajas de Dani Barcia y Jaime Sánchez. Un puzzle con las piezas contadas. La necesidad se ha convertido en virtud y oportunidad aprovechada, porque ambos futbolistas han crecido en estas últimas semanas en las que ha disfrutado de continuidad en los onces titulares del Deportivo.