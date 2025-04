Tras ser campeón del mundo de fútbol, Scaloni casi gana una carrera de ciclismo

El exjugador del Deportivo Lionel Scaloni es una persona que suele hacer bien todo lo que se propone. Tras ayudar al Dépor a ser campeón de liga, y a su Argentina natal a ser campeona del mundo, ahora se ha propuesto disfrutar y competir en su otra pasión, el ciclismo.

El de Pujato, afincado en la isla de Mallorca, es un gran aficionado al ciclismo y sale a disfrutar de las carreteras de la zona habitualmente. Este domingo, el seleccionador volvió a competir diez años después de retirarse del fútbol.

Y no lo hizo con malos resultados. Scaloni corrió la Mallorca 312, una carrera de 167 kilómetros, y quedó de 17º de 3.234 competidores. En total hizo un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 11 segundos. No era la primera vez que participaba en esta carrera, aunque de esta vez lograba mejorar su tiempo anterior. "Gracias a dos chicos que me echaron una mano he logrado bajar un poquito el tiempo", declaraba un Scaloni feliz al llegar a meta.

El exfutbolista quedaba así a 20 minutos del ganador, el español David López García, que hizo 4 horas y 34 minutos. Y no era una carrera fácil, puesto que esta carrera es una Gran Fondo que pasaba por cinco puertos de montaña y tenía un desnivel acumulado de 2.475 metros.

Aún así, esta prueba tiene dos longitudes más complicadas. Para próximos años el entrenador puede plantearse hacer la longitud de 225 kilómetros o la de 312. Seguro que si se lo propone, lo consigue.