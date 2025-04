Iván Barbero: «A los delanteros nos está costando hacer goles»

Fue, de nuevo, el elegido para la punta de ataque en esa alternancia que ha establecido Gilsanz con Eddahchouri. El almeriense comentó tras el duelo cómo lleva esta situación y el debe que, a su juicio, tienen él y sus compañeros esta temporada. «Yo trabajo toda slas semanas igual, trato de esforzarme y hacerlo lo mejor posible. No estoy teniendo la continuidad que me gustaría, pero estoy agradecido por las oportunidades que me ha estado dando el míster. A los delanteros nos está costando hacer gol, es una cuenta pendiente que tenemos, a ver si todos podemos hacerlos», apunta en un objetivo que se pone a él y a Eddahchouri y a Bouldini hasta el final de esta liga.

El ariete dio su visión de lo ocurrido sobre el césped: «Ellos estuvieron bien plantados y esperaban nuestros errores. Debemos seguir mejorando en esos detalles. Estamos fastidiados, porque estábamos mentalizados y preparados para sacar los tres puntos», reconoce quien cree que hubo un cambio en la segunda mitad en la que llegó a buen puerto: «Salimos a buscar un gol rápido y no llegó, pero los pusimos en aprietos».