Audio del VAR del Racing-Dépor: "No existe ese bloqueo que yo veo en el campo"

Una semana más el Deportivo ha estado en su partido a expensas de una decisión del VAR. En esta ocasión, el colegiado había anulado un gol de los cántabros por falta a Helton Leite en un saque de esquina. Tras ser requerido desde Las Rozas, acabó rectificando y así lo explicó en la comunicación por el pinganillo con sus ayudantes. "No veo tal bloqueo. El portero salta por detrás intentando jugar la pelota. Para mí no es falta, no existe ese bloqueo que yo veo en el campo, por lo cual vamos a dar gol", razonaba el juez del encuentro tras pedir varias tomas y solicitar a jugadores de ambos equipos que se alejasen de la zona técnica.

Han sido innumerables las acciones en las que el Dépor ha visto su partido influenciado por el VAR. Desde la falta no señalada a Mella, hasta la simulación de Luismi pasando por el gol de Ferrol o la polémica de Anduva.

El último futbolista que ha verbalizado ese momento difícil que vive el club coruñés con el estamento arbitral es Diego Villares, uno de los capitanes del equipo coruñés. Siempre discreto, soltó un dardo escueto, educado y claro, pero el equipo, como muchos en el fútbol español, se siente maltratado que llegaba al fútbol español para reducir el error y dar claridad y soporte a las decisiones de los colegiados, pero que cada semana lo enmaraña más.