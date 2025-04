Toché: «El Dépor acertó al confiar en Yeremay y Mella en una plantilla muy compensada»

José Verdú Nicolás, Toché (Santomera, 1983) vuelve a cruzar su camino con el Deportivo. El exdelantero, que marcó nueve tantos en los 38 encuentros que disputó con la camiseta blanquiazul en apenas temporada y media, entre 2014 y 2015, ejerce ahora como director deportivo del Albacete, el próximo rival en visitar Riazor. El murciano recuerda con cariño su etapa en A Coruña y celebra que el talento de Abegondo haya nutrido al equipo en su regreso a Segunda.

¿Cuántas ganas tenía de volver a visitar A Coruña?

Guardo muy buenos recuerdos y va a ser un día muy especial para mí volver a A Coruña. Cuando estuve allí conseguimos el ascenso a Primera. Fue una temporada buenísima, en la que tuvimos un gran equipo y pude disfrutar mucho. Al año siguiente cumplimos el objetivo. Me marché muy contento por haber dejado al equipo en Primera división. Disfruté tanto del club como de la afición, así que tengo ganas de reencontrarme con muchos amigos que dejé ahí.

¿Ha hablado con algún compañero de aquella época en el Dépor?

Siempre he tenido una buena relación con Lucas Pérez. Hablé con él antes de irse, era de los pocos que quedaban de aquella época. También he mantenido contacto con más gente del club. Al final, guardo muchos recuerdos de esa etapa. Mi hija nació allí.

Toché celebra su gol de ayer en Getafe. / efe

¿Cómo ha visto esta última etapa de Lucas en el Deportivo?

Con pena. Sé lo que significa el Dépor para él y me imagino el trabajo que le habrá costado despedirse de la afición. Si es una decisión personal, no puedo entrar. Lucas siempre ha sido un ídolo en A Coruña y siempre lo será.

Usted llegó a mitad de temporada en 2014 a un Deportivo con problemas económicos. ¿Cómo recuerda su fichaje?

Yo venía del Panathinaikos. Cuando fiché en diciembre, venía con ilusión a conseguir el objetivo. Una vez pisas A Coruña te das cuenta de la importancia que tiene el club para la ciudad. Las cosas me salieron muy bien. Pude jugar bastante y hacer goles. Ese primer año fue especial porque un ascenso siempre es algo bonito de conseguir. Fue espectacular vivirlo con la afición. En Primera, luego, también disfruté mucho. Tocó sufrir, pero nos mantuvimos.

Como delantero, ¿notó una especial conexión con la afición?

En todos los equipos en los que he estado durante mi carrera he tratado de dar el cien por cien y aportar con goles, que es lo que se me daba bien. Entré y metí gol en mi debut. La afición me dio un cariño que es recíproco de mi parte, hacia ellos y hacia el club. Se merecen estar en otra categoría.

¿En esa época ya pensaba en dedicarse a la dirección deportiva?

Para nada. Después del Dépor aún estuve cuatro años en el Oviedo. Aún me quedaba mucho fútbol y todavía no me lo planteaba. Esto surgió en los últimos años de mi carrera. Terminé jugando en el Orihuela, cerca de casa. Hicimos dos años muy buenos allí y, luego, se me dio la oportunidad de venir al Albacete como director deportivo. Es un salto gigante, pero, después de tantos años en el fútbol profesional, intento trasladar mi experiencia a la oficina.

¿Por qué se decantó por esa faceta dentro del mundo del fútbol?

Surgió sin querer. Tenía los tres títulos de entrenador, pero cuando termino mi carrera en el Orihuela, el dueño me pide que le eche una mano en la parcela deportiva. Me gustó desde el primer día. A pesar de que es un reto día a día, es totalmente diferente a lo que vivía como jugador. Entonces le dedicaba parte de la mañana, ahora me entrego 24 horas al día para coordinar el club y estar pendiente de lo que pueda faltar. Me supone más tiempo, pero estoy encantado en esta nueva etapa.

¿También le gustan más los mercados de fichajes ahora o prefiere los que vivía como futbolista?

Los mercados son muy intensos. Son momentos duros, en los que tienes que estar centrado únicamente en eso. Acabas muy fatigado porque el club depende de los jugadores que traigas. Cada fichaje conlleva una negociación, perfilar bien al jugador... Son muchas cosas más allá de elegir a uno u a otro. Llevo poco tiempo, estoy en proceso de aprendizaje y no sabía que iba a llegar tan rápido al fútbol profesional.

En Albacete ha coincidido hasta hace unos meses con otro exdelantero del Dépor como Quiles. ¿Cómo se fraguó su salida?

Terminaba contrato este año. Nos surgió la posibilidad de venderle a China y era una opción muy importante para él en lo económico. Nosotros le facilitamos que se fuera, pero teníamos que ser recompensados. Pudimos hacer una venta importante para afrontar el mercado de invierno.

¿Cómo ve la plantilla del Dépor en la distancia?

La plantilla del Dépor se parece mucho a la del Albacete. Es muy joven y tiene mucho talento y proyección. Todos los directores deportivos buscamos jugadores jóvenes y con ambición como estos. Este domingo se verá un partido abierto en el que ellos tendrán esa desfachatez y ese descaro que tanto se agradece.

Si le diesen un cheque en blanco, ¿a qué jugador del Dépor ficharía para su Albacete?

Imagino que a Yeremay, que está haciendo un grandísimo año. También Mella está jugando muy bien. Son jugadores que encajarían perfectamente. El Dépor acierta al confiar en Yeremay y Mella en una plantilla muy compensada.

¿Ha pugnado con Fernando Soriano por algún jugador?

No lo sé (se ríe). Si hubiese sido así, no me lo dirían. Nosotros tenemos jugadores con mucho mercado en Segunda y al final hemos podido contar con ellos. Yo también intento fichar a otros que, al final, se decantan por otros equipos. El jugador que quiere venir, es el que está aquí. Yo estoy encantado con los míos y al Dépor le deseo lo mejor en el futuro.