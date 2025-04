¿Cómo conseguir las entradas para el Sporting-Deportivo?

El Deportivo tiene ante sí el duelo de este fin de semana en Riazor ante el Albacete que supondrá la vuelta de Toché y Pepe Sánchez, no así de Alberto Quiles, quien se marchó hace unos meses al fútbol chino. Eso sí, ya asoma en el horizonte el encuentro ante el Sporting del 10 de mayo a las 16.15 horas en El Molinón. El equipo gijonés aún debe cerrar la permanencia, no así los coruñeses, pero por la reacción de los rojiblancos, ha perdido dramatismo el envite. No es óbice para que sea uno de los partidos con un desplazamiento más atractivo, nás allá de que no exista la mejor relación entre aficiones y que es muy probable que sea declarado de alto riesgo.

El reparto

El Deportivo ya activado la prerreserva de entradas para sus socios de las que 342 entradas que distriburá entre sus abonados. Son el 60% del contingente de 570 que ha faciliitado el club asturiano al precio reducido de 20 euros. El 40% restante, 228, será colocado por la Federación de Peñas Deportivistas entre sus afiliados. Tanto por una vía como por otra, se agotarán y el club coruñés tendrá que realizar casi con toda seguridad un sorteo entre los aficionados que las hayan solicitado en la web del Dépor. El proceso estará abierto hasta el 2 de mayo a las 12.00 horas. Un día después se conocerá el resultado del sorteo. Y "las entradas que no fuesen retiradas el lunes 5 de mayo a las 19:00 horas serán asignadas a los suplentes que se designarán, así mismo, en el sorteo realizado. El plazo límite para la retirada de las entradas será el martes 6 de mayo a las 19:00", concluye la nota del club coruñés.

Lucas y Mella celebran el gol del canterano al Sporting. / | Iago López

Trueque de entradas

Más allá de todo proceso, habrá más aficionados que esos 570 que corresponden a las localidades asignadas porque, aunque el Sporting primará la venta a sus socios, más de un seguidor buscará vías alternativas. Además, en la primera vuelta hubo trueque de entrada y hay billetes prometidos para este encuentro entre seguidores.