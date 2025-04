Vuelve Sergio Escudero: "Cuando ves la oscuridad, tiene que haber un poco de luz"

Los problemas en el codo han abocado a Sergio Escudero, llamado a ser un referente en el proyecto, a una temporada en blanco en el Deportivo. No es la primera que el pucelano tiene problemas en esa articulación, pero admite que ha sido duro el proceso, ante todo por fustración: "Mucha felicidad, muy contento. Han sido momentos duros, de volver a pasar por lo mismo. Todo es una enseñanza y un aprendizaje", analiza y abunda. "Desde que me pasó en verano, me recuperé, pero las sensaciones no eran buenas. El brazo no respondía bien al agarrar, al chocar. Cuando no te deja competir a un nivel, te llegas a frustrar. En los entrenamientos, en vez de disfrutar, estaba sufriendo, por eso tomamos la decisión (de operar). Estoy muy contento porque me encuentro bien y puedo seguir adelante", analiza ya con un semblante diferente tras recibir el alta médica.

No a una retirada

El proceso no fue sencillo, pero el fútbol siguió en su día a día y no se le pasó por la cabeza retirarse: "Dejarlo no. Vine con mucha ilusión y cuando me pasó, siempre es difícil afrontar una lesión de lo mismo. Todos dicen que es un codo y un brazo y que que tiene que ver para el fútbol, pero participa en muchas acciones. Me operé porque quería ayudar y, tal y como estaba, no podía. Fue buena decisión porque estoy muy bien", cuenta quien lo pasó mal de cabeza, aunque estuvo bien rodeado: "Era casi mental, de verte con el dolor continuamente. Con ese dolor aun así intento dar el máximo al equipo, ayudar. Espero que todavía salga una mejor versión que cuando he estado jugando. Lo primero es dar gracias a mis compañeros por el apoyo, a los médicos, al club. Es fundamental el trabajo con el psicólogo. Joaquin (Sorribas) me ayudó y yo llevo tiempo trabajando con una persona te te ayuda. Cuando ves la oscuridad, tiene que haber un poco de luz, más con lo que nos gusta", razona.

Escudero, en un partido de la primera vuelta. / | Iago López

Lleva semanas haciendo trabajo controlado con el grupo. Desde ahora dará un paso más: "No ha habido día que dejase de trabajar para que cuando volviese, hacerlo lo mejor posible. Ahora es la adaptación de probar choques, las caidas y demás. Quiero y espero poder ayudar al equipo dentro del campo", cuenta un jugador versátil que sabe que hay exceso de jugadores en su posición: "Estoy disponible para jugar donde quiera mister. Lateral, central, centro del campo... Somos tres laterales, todos diferentes y todos los partidos diferentes", evalúa.

Paso a paso con el Dépor

Sergio Escudero no es ajeno a esa gran segunda vuelta del Dépor de la mano de Óscar Gilsanz, pero cree que aún es pronto para ponerse objetivos para una próxima temporada en la que tiene contrato con los coruñeses: "El equipo ha tenido una racha formidable. Somos un equipo muy competitivo, es difícil ganarnos. Ha habido partidos mejores y peores, pero la línea es buena. Hay que apretar en los últimos. Debemos acabar esta temporada lo más arriba posible, que es lo mejor para club, jugadores y aficion, que estará orgullosa. Ahora sería irreal poner las miras en la próxima temporada. Queda mucho trabajo por delante. Era importante quedarse en Segunda División para darle forma al proyecto, se están haciendo las cosas muy bien".