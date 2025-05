Hugo Rama: «Si me pusiesen la renovación delante, la firmaría sin mirar, tengo condiciones de sobra»

Una de sus primeras jugadas en Santander es una pase diagonal al área. Fue un acto reflejo, pero demuestra confianza. ¿Cómo está?

Me siento bien, con confianza y con ganas de acabar bien el año. Lo transmití entrenándome y las veces que pude salir. No va a cambiar mi forma de jugar, la confianza que tengo en mí mismo. Óscar (Gilsanz) me pide siempre que sea yo, que me la juegue, que arriesgue, nunca me priva de hacer lo que sé. Me pide que lo intente, que busque pases más complicados, que no pasa nada por perderla. Eso me ayuda bastante

¿Le ayudó verbalizar parte de lo que sentía en su comparecencia de hace una semana?

Al final la opinión que me importa, aparte de la de mi familia, que es lo más importante, es la del club y la mis compañeros. Y en todo momento, cuando no jugaba, me sentía bien, respaldado. Toda esa sensación es la que se ve reflejada ahora y es lo que tengo que agradecer.

«No me reprocho haber venido, a pesar de que no son mis mejores años. Mi cabeza lo necesitaba»

En Santander jugó 26 minutos más descuento cuando desde noviembre no pasaba de seis por partido. ¿Cambia tanto?

Sí, sí, fue totalmente diferente a lo que venía teniendo, pero tengo que intentar aprovechar los del otro día y los cinco, seis o diez que me dan en otras ocasiones.

Todo empezó a cambiar para usted el día de Oviedo. ¿Lo siente así?

A nivel externo, sí, no cabe duda. Pero yo ya estaba tranquilo, bien. Para cualquiera, para el club yo siempre he estado con una sonrisa, porque estoy donde quiero estar.

«Fue frustrante el inicio de liga para mí, pero no tengo nada malo que decir de Idiakez»

¿Cómo hace en el día a día para no decaer?

Claro que me encantaría jugar todo, pero el fútbol tiene momentos así. Lo principal es que es el club en el que quiero estar, en el que siempre quise estar . Todo eso hace que el día a día sea mucho más fácil y que, al final, cada vez que salga al campo intente disfrutar lo máximo posible.

Se le ve respaldado en el vestuario. ¿Lo percibe así?

Sí. Sí, Pasamos casi más horas que con la familia, un vestuario súper sano, nos lo pasamos muy bien juntos; eso fue la clave del año pasado.

«David Mella y yo somos los dos echados para adelante y también muy cariñosos»

¿Cómo lleva ese rol de veterano?

Sí (se ríe). No me considero un veterano, pero sí. Es una plantilla tan joven... Pero es un gusto porque los chavales son súper respetuosos. No hay ninguno que sea así... Entre todos hacemos un grupo genial.

¿Hay que poner firme a alguno?

No, para nada (se ríe). ¡Qué va! Se portan todos muy bien.

«Me entiendo con Genreau, tiene una técnica increíble, lo hará muy bien, ya lo verán»

Usted cuando estaba en el Fabril no tuvo la oportunidad de la que disfrutaron. Aun así, ¿se siente reflejado en ellos?

En parte sí, pero también es diferente. Con la metodología que tiene el club ahora... Todo el mundo en A Coruña está encantado, lo hacen genial. Hace poco tuvimos un acto junto a la cantera y es una pasada.

Si hubiera pillado usted esa ola, ¿la historia habría sido diferente?

Ver cómo tratan a la cantera, pues sientes un poco de envidia sana. Ahora se fijan más y para los que somos de Galicia es una alegría.

¿Vino al Dépor porque se lo debía a aquel Hugo que se fue al Cerceda y se tuvo que buscar la vida?

Sí, yo creo que sí. Llevaba años hablando (de regresar) y, al final por unas cosas u otras, no se daba y sentía que lo necesitaba. Mi cabeza necesitaba venir aquí y sacarme la espina esa de haber jugado en el primer equipo del Dépor. No me reprocho nada, a pesar de que no estén siendo mis mejores años, porque realmente, como futbolista y como persona, lo necesitaba, lo estoy disfrutando muchísimo con mi familia.

Hugo Rama se lamenta tras un disparo que se fue ligeramente desviado. / | CASTELEIRO / ROLLER AGENCIA

¿Intangibles que pasaron desapercibidos para la gente?

Sí, poder estar con mi hija y con mi familia al acabar un partido, estar al lado de mi casa. Cualquier futbolista dirá que no hay dinero que pague todo eso: estar donde tú quieres, sentirte en casa. Por esa parte, estoy súper feliz.

¿Cómo vivió el verano pasado?

En ningún momento me plantee irme. Me transmiten que están contentos conmigo y yo encantado. Por eso pasé prácticamente un mes trabajando para estar bien.

¿Ese esfuerzo hace más frustrante el inicio de temporada?

Me preparé porque acabé lesionado y quería estar al nivel de mis compañeros. Lo hice para mí y estuve a un nivel alto en verano. Luego no poder jugar hasta no sé qué jornada fue frustrante.

Fue en la etapa de Idiakez. Meses antes tenían ‘feeling’...

Sí, claro, no quiero que sean palabras en contra de Imanol. Para nada. Él era una persona genial y tiene un mérito increíble haber conseguido el ascenso después de tantos años del club pasándolo mal. Es súper cercano, buena gente. Fue frustrante para mí, pero de él no tengo nada malo que decir.

Hugo Rama celebra el gol de Ximo, de frente, Diego Gómez / LOF

Y en el mes de enero...

Hubo cosas que salieron en la prensa que no eran verdad, aunque es normal que salgan. Tampoco me lo plantee en enero. Hablo con el club, saben de sobra mi opinión. Me sentía respaldado y no pensé en salir, sabiendo que podía que no contase con minutos.

Si le pusieran ahora una renovación por delante, ¿la firmaría?

Si me la pusieran, la firmaría sin mirar nada más. 100%. Seguro.

¿No le pesaría este año?

No, no me pesaría, porque cada año es un mundo y sé que tengo condiciones de sobra para poder ayudar a este equipo. Y lo que más quiero en este mundo es poder ayudar al Deportivo.

¿Cómo es esa relación que ha forjado con David Mella?

Yo a David ya lo conocía por su hermano, porque jugué con él.

¿Era, es tan bueno como dicen?

Sí, el hermano es un espectáculo. Técnicamente, de locos, un golpeo... Era una barbaridad verlo.

¿Ahí empezó todo?

Desde el primer día que viajé, me acuerdo que nos fuimos a Lugo en bus. Empezamos a hablar, nos fuimos al banquillo. Me vi reflejado en su forma de ser. Somos los dos echados para adelante, pero cuando estamos solos, somos cariñosos. Lo trato como si fuese mi hermano pequeño, lo siento como un familiar. A pesar de la edad, tenemos unos gustos parecidos. Mi hija lo quiere un montón. Está todo el rato hablando de él.

A pesar de que su aventura no ha sido como deseaba, ¿no cree que sigue generando expectación en la grada?

Es verdad. Siempre hay críticas y es normal, pero el otro día cuando salí a calentar en Santander, me empezaron a aplaudir y ya sales al campo con una energía. Es instantáneo. Para mí es como meter un gol en otro equipo. Es la hostia.

Con Gilsanz el equipo transita un poco menos. ¿Le favorece?

Es cierto. Éramos un equipo de transitar muy rápido y lo seguimos teniendo, pero cambiamos un poco. El míster llegó a mitad de año y no quiso cambiar muchísimo, pero acaba modificando algo. Con Oscar (Gilsanz) me encuentro cómodo.

Conectó con Genreau...

Sí, nos entendemos bien. Tiene un nivel muy alto y eso que viene de no competir. Ya lo van a ver. Tiene una técnica increíble, juega con las dos piernas, abarca mucho campo. Lo va a hacer muy bien.

Otro que juega poco es Charlie Patiño. ¿Cómo lo ve?

Lo entendemos todos, está el vestuario con él. Sabemos de sus cualidades. Viene del Arsenal, de debutar, de jugar en el Championship. Con el nombre que vino... La afición debe entender que es difícil salir de casa sin saber ni pizca del idioma, a pesar de que él sí que siente al Dépor. Ojalá lo demuestre más pronto que tarde. Lo hará. Tiene 21 o 22 años, vale cualquier posición del mediocampo.

¿Cómo ve la temporada?

El Dépor siempre debería estar en Primera, pero hay que valorarla. Venimos de cuatro años pasándolo bastante mal y el club necesita asentarse. Hay un plazo de cuatro años. Por trabajo no va a ser seguro y hay que volver bien.

En el campo o fuera, el día que regrese usted lo celebrará...

Claro. Si no estoy en el campo, van a estar muchos de mis compañeros y lo sentiré todavía más cerca y lo celebraré como ellos.