Gilsanz: "El club hace su trabajo y nosotros, el nuestro"

El Deportivo sigue con su hoja de ruta de no abordar de manera decisiva el futuro del banquillo de Riazor hasta que el equipo consiga la salvación, a pesar de que ya es virtual y de que Gilsanz tiene al Dépor como uno de los mejores equipos de Segunda desde que asumió el mando. Eso sí, el club no está quieto, ya que según apuntó la Radio Galega, se ha puesto en contacto con Alessio Lisci, técnico del Mirandés, para conocer su disponibilidad para la próxima temporada. Al técnico de Betanzos no le distraen estos movimientos: "Ni debo valorar el mercado. No lo hago con los jugadores, tampoco debo hacerlo con los entrenadores. Es una obligación del club buscar alternativas. En el fútbol hay que prever circunstancias. No hay nada que me aparte del día a día y el foco ante el Albacete. El club está haciendo su trabajo y nosotros el nuestro".

El equipo

A Gilsanz le reconfortan los señales que emite el equipo, más allá de haberse quedado en una tierra de nadie que considera peligrosa. "No es tierra de nadie, de momento hay que sumar más puntos. Los 50 puntos es una barrera engañosa", asegura mientras amplía su razonamiento: "En la resaca del partido vimos un equipo con una mentalidad fuerte, que quiso empatar el partido. Se lo destacamos al grupo. El equipo está a buen ritmo. Está concienciado de que quedan quince puntos en juego. El equipo va a por los partidos ante cualquier rival, esa sensación hay que mantenerla".

Escudero y Hugo Rama

Apuesta ante lo que queda por ir dosificando a Escudero. "Está entrenando a buen ritmo, hace casi todo el trabajo. Lo ideal es la incorporación progresiva pero que acabe la temporada con la sensación de competir", relata mientras vuelve a elogiar a Hugo Rama, quien mostró LA OPINIÓN su predisposición a renovar: "Los que no juegan mucho lo quieren es jugar. Hugo ha tenido muy buenas semanas de entrenamiento y creí que nos podía ayudar durante los partidos. Su respuesta fue muy positiva, como la de otros jugadores que han tenido algunos minutos. Cuando mejor lo hagan".