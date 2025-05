Alberto Quiles, el gran ausente del Dépor-Albacete: de Riazor a pichichi de la Superliga China

Si había algún deportivista que pretendía alimentar la nostalgia con esas diagonales que hacía Alberto Quiles de derecha a izquierda para buscar la red, se va a quedar con las ganas. Uno de los grandes arietes del Deportivo de la edad del barro no regresará este domingo a Riazorcon el Albacete, la entidad con la que arrancó las dos últimas temporadas después de dejar el club coruñés tras aquel play off de ascenso de Castellón.

El onubense, quien llegó a ser con el Dépor uno de los goleadores históricos de la recién estrenada Primera RFEF, se marchó este pasado mes de enero desde el Carlos Belmonte al fútbol chino, de donde le llegó una oferta irrechazable. «Terminaba contrato este año. Nos surgió la posibilidad de venderle a China y era una opción muy importante para él en lo económico. Nosotros le facilitamos que se fuera, pero teníamos que ser recompensados. Pudimos hacer una venta importante para afrontar el mercado de invierno», admitía Toché, ex del Dépor y director deportivo del Albacete, en una entrevista en LA OPINIÓN. Dejó aproximadamente un millón de euros en las arcas de la entidad que visita A Coruña. Quien se fue de Riazor buscando estrenarse en el fútbol profesional se iba hace unos meses de España cuando asomaba la treintena con uno de los mejores contratos de su carrera encima de la mesa.

Y no le ha ido mal a Quiles en estos últimos meses, ya que se ha convertido en una referencia del Tianjin Tiger, uno de los equipos de la Superliga china, la máxima competición del país asiático. De hecho, es ahora mismo uno de los dos pichichis de la competición junto a Fabio Abreu, ariete el BJ Gouan. Lleva siete goles. Su impacto ha sido inmediato al ser uno de los puntales ofensivos de un equipo en el que hay otros dos españoles: Juan Antonio Ros y Cristian Salvador.

Quiles fue ídolo en Riazor y dejó un gran agujero que no fue cubierto de manera real hasta que Idiakez apostó por Mella a pierna cambiada. Eso sí, su salida dejó algún rasguño y levantó alguna ampolla, porque tenía una ampliación automática por un año más si el Dépor subía Segunda. No quiso hablar con el club al margen de ese acuerdo, mientras desde la Plaza de Pontevedra se tenía la certeza de que ya estaba comprometido con un Albacete que le había querido dos años antes y que en el verano de 2023 se sacó la espina con su contratación.

Se iba entonces Quiles, que no estará este domingo. Con el tiempo se le echó de menos, aunque ni él mismo era y es ajeno a alguna crítica que le llegaba de Riazor. «La gente decía que era irregular, a alguno le estoy leyendo que soy muy irregular y no sé qué, pero marcar 38 goles en dos temporadas no es fácil. Ojalá tener esa irregularidad siempre. Ser irregular, pero marcar 22 goles en un año y 16 en otro», apuntaba hace unos meses en una entrevista a LA OPINIÓN antes del duelo de la primera vuelta en el que marcó. Este domingo no habrá esa amenaza en Riazor, tampoco hueco para la nostalgia.