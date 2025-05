El Fabril anhela el último punto para sellar el ‘play off’

A nadie le amarga un dulce y, aunque el Fabril quizá no contaba en septiembre con luchar por ascender a Primera RFEF en su segunda temporada consecutiva en la cuarta categoría del fútbol español, solo necesita un punto más para extender su calendario de partidos más allá de este mediodía. El filial blanquiazul recibe hoy (12.00 horas) en Abegondo a la Gimnástica de Torrelavega, equipo ya descendido a Tercera RFEF, con la necesidad de firmar, al menos, un empate para sellar su presencia en el play off de ascenso. Su triunfo la semana pasada en Laredo, junto con el pinchazo de sus rivales directos, ha puesto al equipo blanquiazul en una posición de privilegio de cara a la última jornada de liga.

«Lo tenemos en nuestras manos, pero sabemos que no nos lo van a regalar», advirtió Manuel Pablo sobre el partido clave que el Fabril afronta en la última jornada de liga. Está a nada de sellar su presencia en el play off de ascenso. Para ello, el técnico podrá contar con los mismos jugadores que la semana pasada. Entre ellos podrá estar Mardones. Previsiblemente, Óscar Gilsanz no convocará a nadie del filial para que Manuel Pablo pueda tener a su disposición a todas las armas sanas con las que cuenta.

Todos los caminos parecen conducir al Fabril a la promoción en esta última jornada. Juega en casa, contra un rival ya descendido y depende de sí mismo para estar entre los cinco primeros. Unas tablas le garantizarían la quinta plaza, pero un triunfo propio y un tropiezo del Real Ávila ante el Pontevedra en Pasarón le auparía a la cuarta. A pesar de todos los condicionantes favorables, Manuel Pablo se niega a dar el trabajo por terminado. «Nos está costando en casa, espero tener ayuda de la grada, porque la necesitamos», apeló el entrenador canario, que quiere evitar a toda costa que sus jugadores caigan en la desesperación si el partido se tuerce en algún momento. Llamó también a no infravalorar al rival. «Tienen gente con velocidad por banda y es un buen equipo, a pesar de su situación» advirtió.

Sin la obligación del ascenso, pero con la exigencia autoimpuesta y la ambición por bandera, el Fabril busca este mediodía dar el último impulso que le falta para elevar de nuevo el listón y acercarse, un poco más, al viejo anhelo de volver a jugar en la categoría de bronce.