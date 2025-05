3-0 | El Fabril golpea, guarda y golpea para soñar con el ascenso a Primera RFEF

El Fabril es con todas las de la ley equipo de play off de ascenso a Primera RFEF. Tiene derecho a soñar, a que nadie ose ponerle techo, porque era un grupo con muchas novedades el pasado verano, al que nadie esperaba en estas alturas clasificatorias, que cambió de entrenador en mitad de curso, que ha crecido, que ha madurado hasta pisar con fuerza y asomar por una categoría en la que hasta hacer nada penaba el primer equipo. Maldita Primera RFEF, bendita Primera RFEF. Los goles de Manu Ferreiro, Jaime Garrido y Darío Germil y su valentía en el primer acto y esa mezcla de resistencia, suerte y supervivencia en la segunda parte mandaron a la lona a una Gimnástica de Torrelavega gallita. Rozó en varias ocasiones el empate, pero los equipos que ascienden son los curtidos y el filial blanquiazul tuvo que enseñar todas las vetas de la madera de la que está hecho. Acaba cuarto en la tabla el Fabril, gana aire en los cruces.

Los jugadores del Fabril al final del partido / Casteleiro | Roller Agencia

No todos los días uno se juega con un play off de ascenso a Primera RFEF, más este que es inesperado en un año de cambio de guardia en el filial. Abegondo lleno, los nervios flotando..., aunque Manuel Pablo casi tenía sobre el césped a su once titular de gala. Solo sentaba a Adrián Guerrero para colocar a Kevin Sánchez en la banda para que hiciera de lanzadera ofensiva. Álvaro Mardones, esta vez, no calentaba el banquillo de Riazor. Todo en orden.

O casi, porque las tres primeras aproximaciones fueron de la Gimnástica. Venía de golear al Pontevedra, aunque estuviese descendida. No le iba la vida en ello, tampoco iba regalar nada. El filial estaba algo inquieto, Alfaro quería poner templanza y Manu Ferreiro fútbol. Iba tirando.

Después de que saltasen varios marcapasos en la grada de Abegondo con una mala cesión de Marotías a Alberto, el Fabril se sacudió por fin esos nervios con una ocasión de Alfaro y con una falta de Mane y una chilena de Nsongo Bil. Calentaba motores ante un rival que empezaba a empequeñecerse por el empuje local. Olía a gol y llegó. Precisamente, en una acción en la que a Kevin Sánchez le sobró fe en la banda derecha. Su centro al área provocó primero un penalti a Bil no señalado y después que Manu Ferreiro embocase la pelota a la red. Celebración por todo lo alto, lo merecía la ocasión.

Los siguientes minutos hasta el descanso fueron un vendaval de un Fabril al que solo le faltó puntería. Dos balones a los palos, de Kevin y Mardones, una contra de Nsongo Bil en la que casi salta la grada por el deseado 2-0. Nada.

Toda esa pujanza del primer acto se convirtió en precauciones en el segundo. Al Fabril de Manuel Pablo no solo le resguardaba la victoria, también el empate. Pero no pudo ni supo defenderse bien, menos hacerlo con la pelota para dar sensación de dominar la situación, para librarse del atosigamiento. La Gimnástica Torrelavega empezó a rondar de manera reiterada la meta de Alberto, tuvo un puñado de ocasiones, dos de ellas fue milagroso que no supusieran el empate. Los cambios empezaban a dar aire, pero aún no surtían efecto.

Alfaro se abraza a Garrido tras el segundo gol del Fabril / Casteleiro | Roller Agencia

Solo cuando quedaban diez minutos, ya con Germil, Fabi y Jaime Garrido en el campo, logró estirarse con un par de escaramuzas iniciales. Una fue muy protestada por la grada al señalar el colegiado fuera de juego. Eso sí, esas jugadas fueron terapéuticas por lo que suponían atrás más que adelante. También fueron el preludio porque todo llega. Jaime Garrido se coló en el área para hacer el 2-0 en el minuto 85, el momento en el que toda la grada respiró. Y Germil transformó un penalti cometido por el exdeportivista Iago Parga en el descuento. 3-0, fiesta y a no conformarse porque el sueño acaba de comenzar.