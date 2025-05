4-0 | Mucho Barça para un Dépor incapaz

El Deportivo Abanca sucumbió ante el FC Barcelona (4-0) en un partido en el que las deportivistas apenas pasaron del círculo central y pecaron de poca intensidad defensiva ante el vendaval culé.

Sabían las blanquiazules que puntuar en el Johan Cruyff no iba a ser tarea sencilla y que enfrente tenían al conjunto más poderoso del planeta. Quizá por ello, Fran Alonso apostó por dar descanso a Ainhoa Marín y reforzar la parcela defensiva con la entrada de Elena Vázquez y un doble pivote formado por Artero y Paula Gutiérrez. El dibujo deportivista se asemejaba a un 5-4-1 en el que Bárbara y Millene se alternaban la referencia en ataque para cazar algún balón despejado. Pero no les llegó ninguno. Pere Romeu leyó la telaraña interior coruñesa y apostó por abrir el campo y cargar el juego por las bandas. Su equipo, que va sobrado de recursos, encontró petróleo colgando centros laterales y ganando la línea de fondo. Lo sufrió sobre todo Samara, a quien le tocó bailar con una Vicky López especialmente inspirada. Pajor abrió la lata antes del cuarto de hora, al cazar un mal rechace de Raquel y fusilar a la red para descorchar el champán blaugrana. El Dépor, noqueado, no era capaz de detener el festival ofensivo blaugrana, que encontraba espacios por todos lados. De nuevo Pajor, a los treinta minutos de juego, fue la encargada de rematar un centro de Ona para poner el 2-0 con el que se llegaría al descanso. Engen, Alexia y Sydney, en varias ocasiones, aún pudieron abrir brecha, pero no acertaron.

Tras la reanudación, el Barcelona bajó las pulsaciones, pero la línea del encuentro no varió: las locales dominaban mientras el Deportivo veía pasar el balón sin opción de jugarlo. Y, las pocas veces que lo tuvo, no fue capaz de proponer. Alonso metió a Ainhoa y Eva Dios para electrificar el ataque, pero su efecto revulsivo duró lo que dura un suspiro. Vicky estrelló el esférico en el larguero y Ona y Jana tuvieron sus opciones, sin suerte. La que sí acertó fue Alexia tras el enésimo centro desde la banda derecha. El travesaño repelió un mal despeje de la defensa blanquiazul y la capitana culé remató a placer para firmar el tercero. Aitana cerró el electrónico con un golazo después de una asistencia de Putellas en una acción en la que el balón penetró en la zaga deportivista como cuchillo en mantequilla. Pajor, Pina, Brugts y Paredes tuvieron sus ocasiones de hacer más sangre, pero Inês y los palos evitaron que la goleada fuese mayor. Al final, 41 disparos del Barça por ninguno del Dépor y la sensación de resultado corto para lo visto en el césped. Las coruñesas necesitan tres puntos a falta de dos jornadas para certificar la permanencia. El domingo, el Sevilla en Riazor.