Audio del VAR del Deportivo | El videoarbitraje, esta vez aliado: "Interfiere en la jugada, no le deja llegar"

No es que el Dépor se haya sentido especialmente bien tratado por el videoarbitraje esta temporada. De hecho, Diego Villares llegó a verbalizarlo hace poco más de una semana después del duelo de Santander. Aun así, esta vez frente al Albacete tuvo en la sala VOR y en sus decisiones un aliado, aunque todas atendían a lo que refleja el reglamento. La única jugada en la que el colegiado tuvo que ir al monitor fue en el gol anulado a Martón para el Albacete que iba a suponer el 2-2 antes del descanso. Después de ser requerido desde Las Rozas, su idea de la acción era clara: "Interfiere en la jugada, no le deja llegar", apunta de un lance en el que Lazo viene de fuera de juego para chocar con Jaime y habilitar espacio para el pase de Riki a Martón. No subió al marcador.

Hubo más jugadas revisadas y todas tuvieron colocar blanquiazul. El penalti a Jaime, los dos goles de Eddahchouri y otro tanto anulado al Albacete en la segunda parte también pasaron por el tamiz del VAR y en todas las ocasiones se produjo un final feliz.

Otro partido más en el que el VAR es protagonista en los duelos del Dépor. Inició la liga de manera residual, pero desde la jornada 30 es un actor más para los coruñeses en todos sus envites.

Castellón-Dépor (J31)

La gran mecha del cabreo y uno de los motivos de la disputa: cuándo entra y cuándo no entra el VAR. El Dépor montó en cólera al no ser anulado el 1-1 del Castellón por falta previa a David Mella. La jugada motivó una queja formal en la RFEF y el CTA, y la petición de que les enviasen los audios de la sala VOR de esa jugada. Fueron escuchados, aunque tampoco supusieron excesivo consuelo.

Dépor-Cartagena (J32)

Una semana después el VAR pareció coger carrerilla con el Dépor. El colegiado poco había apreciado en un lance de Ximo Navarro, pero fue advertido de juego brusco grave y acabó viendo la roja el balear en una jugada en la que, curiosamente, se lesionó de gravedad en la caída.

Racing de Ferrol-Dépor (J33)

Por tercer fin de semana seguido el VAR se hizo notar, aunque esta vez por omisión en una de las jugadas más incomprensibles de la temporada. Yoel se acababa de meter en propia meta el 0-2 y el colegiado lo anuló por una falta inexistente de Tosic en el remate. Rechazó la ayuda de la sala VOR.

Mirandés-Dépor (J35)

Fue el partido de los blanquiazules en el que el videoarbitraje estuvo más hiperactivo. Primero el colegiado fue reclamado por posible penalti a Panichelli que acabó siendo señalado y, posteriormente, fallado. Ya en la segunda parte otra pena máxima por mano de Pablo Martínez que también pitó. Esa fue gol. El duelo acabó con un 2-2.

Dépor-Tenerife (J36)

También a la semana siguiente, el Dépor se encontró con una caída del chicharrero Luismi en el área blanquiazul durante la primera parte del choque. El colegiado le señaló amarilla por simular. Fue requerido por la sala VOR y vio la jugada en el monitor, pero mantuvo su decisión. Sin penalti y con amonestación para el delantero.

Racing de Santander-Dépor (J37)

La última de las decisiones controvertidas llegó en El Sardinero. El colegiado había señalado falta en la jugada en la que el equipo cántabro había abierto el marcador. Casi bajo palos, Pablo Rodríguez había obstaculizado, en teoría, a un Helton Leite descolocado, que no se había impuesto en el área. Fue, de nuevo, llamado desde Las Rozas para que se acercase al monitor y, finalmente, rectificó y dio validez al gol en una jugada con aristas.