El viaje de dos décadas del Deportivo para convertirse en una cantera ganadora: «Partimos de cero»

Allá por 1999 Augusto César Lendoiro firmó un convenio con el Concello de Abegondo para la construcción de una nueva ciudad deportiva y, poco tiempo después (2001), tuvo una reunión clave para entender lo que el Dépor es hoy y, sobre todo, lo que quiere ser un futuro. «Nos sienta y nos encarga a mí y a Ernesto Bello la reconstrucción de todas las categorías inferiores. Cuando llegó (1988), prescindió de ellas y hasta ese momento no había nada de juveniles para abajo. Tuvimos que levantar lo que no había, partimos de cero. Captar, subir a los equipos... Una barbaridad», rememora Tito Ramallo, entrenador más de una década del Fabril y coordinador de la base entre 2008 y 2010. Fue el germen de un proceso gradual, reforzado por la apertura de Abegondo en 2003, con el que el Dépor quebró un ayuno de doce años como campeón de su grupo de División de Honor (de 1996 a 2008) y por el que, progresivamente, se ha convertido en una cantera capaz de competir con las mejores de España. Tras vencer el título también en 2010, ha acelerado en los últimos tiempos con los entorchados de 2021, 2024 y 2025, la primera vez que repite en toda su historia.

El Deportivo de 1995-96. | Cedida

«Muchas veces me preguntan por qué ahora ganan campeonatos y nosotros, no. Es que no había nada de nada. ¿Cómo los íbamos a ganar?». Luis Ucha, responsable de la base hasta principios de los 90, no olvida esos tiempos sin medios, en los que se entrenaba en el campo del Picadero, tras la Torre de Marathón. En aquel contexto, poco después, el Juvenil campeón de España de 1996 fue un milagro. Un equipo en el que estaban, entre otros, Deus, Xaco, Ramiro Amarelle, Dani Mallo o Pablo López, técnico hoy del Ourense CF. «El día que teníamos suerte íbamos en autobús a Meicende y nos traían de vuelta sudados, sin ducharnos», relató hace unos años Dani Mallo en LA OPINIÓN. Hasta que llegó el título de Marbella en 2021, aquel grupo había escrito la página más gloriosa de la cantera un 12 de mayo de 1996 al doblegar al Madrid en Puertollano: 2-1.

El Deportivo de la 2007-08. | Cedida

Por el medio, la reconstrucción acabó dando esos títulos de 2008 y 2010 e hizo de lanzadera para lo que se vive hoy. «No éramos muchos, ocho, diez, pero nos remangábamos. Fue una de las etapas más productivas de la cantera», defiende Ramallo de una época en la que el Fabril se mostraba pujante y que crió a gran parte de esos jugadores que nutrieron al Dépor de los ascensos a Primera de 2012 y 2014. En aquel Juvenil campeón de 2008 estaban Juan Domínguez, Raúl Carnero, David Añón, David Rochela, Hugo García, Dani Bea o Marcos Caridad. Dos años más tarde, en 2010, asomaban Juan Carlos Real, Diego Vela, Álex Pérez, Edu Sousa e incluso Pablo Insua y Iago Beceiro. Grandes nombres, algunos pisaron el primer equipo y Riazor.

El Deportivo de la 2009-10. | Cedida

Hubo que esperar más de una década para que llegase la generación dorada de 2003 a Abegondo para ponerlo todo patas arriba en 2021, en aquella fase final de Marbella. Dani Barcia, Noel, Trilli, Yeremay, Guille Bueno, David Mella o Jairo Noriega ganaron antes su grupo de División de Honor. Algunos conformaron la primera camada íntegramente criada en Abegondo, que dio sus primeras patadas a un balón como benjamines, poco después del que era entonces el último, el de 2010. Recientemente han llegado los de 2024 y 2025, apoyados en las generaciones nacidas entre 2005 y 2008. Son tres en cinco años y la primera vez que repite, un hito que sigue la estela de ese trienio triunfal (2008 a 2010) y que era impensable cuando abrió Abegondo.

El Deportivo de la 2020-21. | Víctor Echave

Salvo por el interludio de Fran, Albert Gil fue el responsable de la cantera entre 2014 y 2024. El exdirector del fútbol formativo explica las que son, a su juicio, las razones del pasado adelante en su época. «Hay un alto grado de profesionalización y mucho nivel en los técnicos y en los captadores. Es una estructura consolidada», avanza quien se detiene en «haber fomentado la competitividad». «Se hizo el convenio con el San Tirso (Infantil y Cadete) y se creó el Fabril FC (Alevín y Benjamín), y los jugadores de primer año pasaron de jugar tres partidos a disputar 34 de exigencia en cada liga. También se aumentó de 4 o 5 torneos amistosos a 60 al año. Con 9 años ya estaban compitiendo ante el Barcelona», remarca quien destaca la apuesta por la cantera, el servicio de buses del club y el esfuerzo de muchas personas prácticamente anónimas: «Delegados, chóferes... Son puestos multifuncionales. Todo para que estén bien, crezcan, se formen y compitan». El último fruto es ese Deportivo de Samu, Lucas Castro, Álvaro Fraga, Rubén Fernández...