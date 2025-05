Cristian Herrera continuará en el Deportivo hasta 2026: "Eran objetivos individuales que tenía"

Cristian Herrera y el Deportivo continuarán juntos, por lo menos, hasta 2026. El extremo canario explicó esta mañana en Abegondo que había cumplido los objetivos estipulados en su contrato para renovar por un curso más. Llegó al cuadro coruñés en septiembre, horas después del cierre del mercado como agente libre, para una temporada que tenía un asterisco. "Eran objetivos individuales que tenía", expresó el atacante de 33 años, quien firmó ante el Albacete su tercera titularidad.

"Ya está hecha. Ya se cumplió, seguiré otro año más. Son objetivos del contrato", remarcó Cristian Herrera al ser preguntado por una cláusula que ya se ha ejecutado de manera automática. Pese a que no ha sido uno de los jugadores más utilizados esta campaña, pero Herrera ha cumplido sus objetivos para continuar la próxima temporada en A Coruña. Una serie de parámetros, según él mismo explicó, que le llevan a extender una temporada más su vinculación con el Deportivo. Ha participado en 21 ocasiones, tres como titular, 18 como suplente. En total, suma dos goles y dos asistencias en una temporada en la que él mismo esperaba contar con una mayor cuota de participación.

"Está claro que esperaba participar más. Las cosas se han dado así. He estado preparado siempre. Contento a nivel global porque el primer objetivo está cumplido", expresó en Abegondo esta mañana. Su curso ha ido de menos a más, aunque ante el Albacete volvió a escena después de casi seis meses sin ser titular. No jugaba de inicio desde noviembre, ante el Almería, pero la lesión de David Mella le ha permitido volver a contar con minutos. Gilsanz apostó primero por Diego Gómez ante el Racing de Santander, pero en casa, contra el conjunto manchego, devolvió a Herrera al once inicial. Entre medias solo había jugado ocho partidos partiendo desde el banquillo.

La falta de oportunidades no ha desalentado a un jugador con una notable experiencia en Primera y Segunda División. Él mismo reconoce que quería jugar más, pero su trabajo es el mismo sin importar la cantidad de minutos. Para el próximo curso espera "jugar más" y "ayudar en todo lo que se pueda" al equipo: "Yo estoy para trabajar. Como jugador, yo quiero jugar más, obviamente, pero no depende de mí".

Herrera cree que "el míster ha influido para bien", aunque no es una función suya valorar su renovación. Este fin de semana Gilsanz volvió a darle la oportunidad de ser titular y cree que se vio a buen nivel: "Tenía una ligera esperanza de poder ser titular. Me encontré bien para llevar bastante tiempo sin competir desde el inicio. Se nota que no he parado de trabajar en el día a día. Para mí fue un gran partido, no solo por jugar, sino porque el equipo ganó con un gran resultado".

Por último, habló del gran talento canario de la plantilla: "Yeremay es una pasada. Tenemos que disfrutarlo, como en su momento se disfrutó de Valerón. Nos aportan muchísimo. Poder disfrutarlo día a día nos da muchísimo". Y cree que la clave para que salgan tantos jugadores buenos de las islas es las condiciones que tiene el clima y la vida: "Canarias tiene la playa, el balón, nosotros estamos básicamente todo el día jugando en la playa, recuerdo eso de niño. Es donde se adquieren las principales habilidades que hoy en día demuestran".