Luque Jr., el «deportivista» del UCAM Murcia

Cuando los aficionados del Dépor reparen este domingo en la alineación del UCAM Murcia, rival del Fabril en la fase de ascenso a Primera RFEF, hay un apellido que les va a resulta Fabril: Luque. Y por un doble motivo. Porque es el sobrino de Albert, gloria blanquiazul entre 2002 y 2005, y porque estuvo dos años en la cantera de Abegondo como juvenil, integrando la famosa generación de 2003, la de Barcia, Jairo, Nájera, Noel...

Albert Ramis Luque en su etapa en el Dépor / RCD

«Yo es que desde que nací empecé a llevar la camiseta del Dépor de mi tío. Estoy en el salón de mi casa y hay por aquí tres o cuatro fotos así. Por edad no le vi jugar en el Dépor, claro, pero luego he visto un montón de vídeos suyos. Soy un deportivista más, tengo ese sentimiento». Albert Ramis Luque no oculta esa afinidad, esa pasión casi de cuna y de la que hay pruebas en forma de foto, siendo un bebe, en un once inicial del Deportivo en Riazoren el que se puede ver a Molina, Mauro Silva o Capdevila, entre otros.

Ya de adolescente empezó a destacar en el fútbol base catalán. En los últimos pasos de su etapa cadete su tío, quien tutela su carrera, consideró que terminar su formación en A Coruña era lo más adecuado para él. Se puso en contacto con el Dépor, con Albert Gil, y firmó por el club coruñés después de estar varias semanas a prueba en Abegondo. Desembarcaba en la ciudad deportiva un extremo diestro, al que le gusta jugar a pierna cambiada, que tira más de habilidad, no tanto de potencia, como hacía su tío. Estuvo en A Coruña entre 2018 y 2020, se fue unos meses antes de esa Copa de Campeones de Marbella. «Durante la pretemporada metí muchos goles y decidieron quedarse conmigo. Estuve dos años, el año de Liga Nacional y el de División de honor; vivía en la residencia. Tengo unos recuerdos súper buenos de A Coruña, del Dépor. Cuando me puse por primera vez la camiseta (como jugador), fue increíble, era un orgullo porque era un equipo en el que él había sido un ídolo, al que paraban por la calle cuando venía verme, yo quería seguir sus pasos. Luego sí que llegó un momento que me dijeron que no contaban conmigo, pero ni el más mínimo rencor», relata quien no era ajeno al potencial que había en aquella camada histórica de jugadores: «Éramos una generación muy buena, luego ganaron la Copa de Campeones, jugaron la Youth League... Están saliendo jugadores espectaculares».

Ese potencial fue, en parte, el que evitó que emulase a su familiar en Riazor. Luque Sr. es una figura muy importante para él: «Mi tío ha sido prácticamente como un padre para mí, porque fui el primero de los sobrinos y siempre andaba con él de un campo para otro», cuenta sentido de alguien que espera no perderse ese partido del domingo en Riazor: «Está ya mirando vuelos para venir, está intentando cuadrar todo, a ver si lo consigue, no se lo quiere perder. Para mí, va a ser mi primer partido en Riazor, me saco por fin esa espina que tenía. Mi ilusión era que fuese con la camiseta del Dépor, pero al menos voy a poder disfrutar de la experiencia», cuenta.

Luque Júnior recien nacido entre las piernas de su tío en Riazor / CEDIDA

Referencias del Fabril

Su vida futbolística desde luego que no se acabó en Abegondo. Se fue a la base del Sabadell y luego se marchó al Eldense que ascendió de Segunda a Primera RFEF. También le acogió el Hércules y ahora el UCAM Murcia, donde está consolidado y desde donde pretende dar el salto a la tercera categoría nacional. Lleva siete goles esta temporada, es el segundo máximo goleador del equipo. «Ha venido un nuevo entrenador y llevamos tres victorias y un empate, acabamos la liga con muy buenas sensaciones», cuenta del momento que vive un UCAM Murcia en línea ascendente. Eso sí, sabe que enfrente tendrá un equipo joven, del que ya ha pedido informes. «Me han llegado muy buenas referencias y ya conocía a dos o tres. Han acabado muy enchufados, son jugadores con mucha calidad», asegura quien aguarda con ansia ese debut en el estadio de Riazor y también encaramarse de nuevo a Primera RFEF.