Yeremay: "Lo normal sería quedarme en el Dépor"

Yeremay Hernández calmó los nervios de la afición del Deportivo sobre su futuro antes de un verano en el que será el indiscutible protagonista cuando se reactiven los intentos por su fichaje. En enero fueron muchos los clubes europeos y españoles que preguntaron y llegaron a poner dinero sobre la mesa, pero el canario mejoró su contrato, que se extiende hasta 2030. Su temporada, sin embargo, le sitúa como una de las grandes figuras de Segunda División. El canario, premio Estrella Galicia al jugador del mes, se toma con naturalidad el futuro y se quita presión de encima: "Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor. Luego lo que pueda pasar no lo sé. No lo sabe nadie. La gente puede pensar, se puede imaginar, tengo contrato hasta 2030. No pienso en lo que pueda pasar aunque muchas veces cueste. Pienso en el momento, en el ahora".

La afición ya le expresó en el último partido en Riazor el deseo de que se quede. Unos cánticos que hicieron "muy feliz" al canterano, que "entiende" que la gente hable de su futuro: "La realidad es que yo soy jugador del Dépor. Me decía Rafa (Carpacho): ‘Acuérdate que tienes contrato hasta 2030’. En enero volví a renovar y ahora mismo estoy enfocado en el Dépor porque es mi equipo. La gente puede pensar muchas cosas. Hoy en día soy jugador del Dépor. Tengo, si no el contrato más largo, uno de los que más. Estoy tranquilo y enfocado en el Dépor al 100%".

El canario define su curso como una campaña con "muy buenos momentos" y otros "no tan buenos". Ha sido la gran referencia del Deportivo y suma ya 14 goles y 5 asistencias en su primera campaña en la categoría de plata. "Creo que al principio de temporada me marqué unos objetivos y los estoy consiguiendo. Pensando más en frío creo que estoy haciendo una temporada muy buena y estoy muy contento".

También cree que el Deportivo ha tenido una buena temporada a nivel general para lograr la salvación y aguarda dar "un pasito adelante" de cara a la que próxima, con metas más ambiciosas: "Ponernos otros objetivos, el objetivo del club", refiriéndose a la intención de la entidad de regresar a Primera División.

Yeremay también valoró el trabajo de Óscar Gilsanz, a quien conoce bien de todos los años que han compartido en la cantera. El futuro del betanceiro también está en el aire, aunque el extremo diestro destaca su gran labor: "Yo estoy muy contento por Óscar. Coincidí con él en la cantera, me conoce perfectamente. Desde que subió al primer equipo no ha cambiado nada, es el mismo que cuando me entrenaba en juveniles y me dejaba en el banquillo (se ríe). Es una persona increíble, un entrenador muy bueno. Estaba a un nivel muy alto. Siempre es difícil subir del filial al primer equipo y él está muy muy bien".

El 10 deportivista también reveló que mantiene contacto habitual con Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca y presidente del Deportivo. En enero, habló con él por su futuro cuando decidió continuar en A Coruña: "Sí, hablé con él, pero nos habla de vez en cuando. Pero no solo por eso, normalmente se preocupa, en este caso por mí, intenta preguntar cómo estoy y demás. Obviamente que hablé con él. El otro día me escribió para ver cómo estaba".