El Dépor Juvenil arranca su camino en la Copa de Campeones ante el Tenerife

Se acabaron los nervios previos para la última camada de promesas blanquiazules que tiene ante sí la oportunidad de disputar otra Final de la Copa de Campeones. El Deportivo juega a las 12.00 (canal de Youtube del club local y del Dépor) ante un Tenerife que fue segundo de grupo y que tiene su peligro en su «potencial ofensivo», dice Miguel Figueira, quien cree, sin embargo, que la clave está en «la mentalidad»: «Tenemos la experiencia de la Copa en Bilbao, somos un equipo con un potencial ofensivo que cuando tenemos eficacia somos muy difíciles de parar. No vamos a especular. Cuantas más cosas pasen en los partidos serán a nuestro favor. No me preocupa encajar goles siempre que el equipo esté al mejor nivel».

El entrenador del juvenil cree que el equipo llega en «un buen momento a nivel técnico y táctico», también a nivel físico. La vuelta, será en Riazor, «un plus a favor» y «un aliciente» para los chicos. Aunque la mayor motivación es «tener opciones claras de pelear por los dos partidos».

El Dépor Juvenil, un equipo coral, encomienda el gol a Rubén Fernández, «un jugador espectacular» que ha anotado 25 goles este curso: «Ha evolucionado mucho, ojalá pueda ser el máximo goleador de la Copa».