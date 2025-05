Gilsanz: “El objetivo es exprimir a los jugadores hasta el final”

No hay sueños ni fantasías en la cabeza de Óscar Gilsanz. Un técnico al que “la experiencia” le hace tener mantenerse en tierra. No ha cambiado nada en su forma de actuar o de pensar desde que dio el paso al primer equipo, y aunque cumple con uno de sus objetivos de vida, no hay tiempo para parar. “La experiencia te va dando esas tablas para tener los pies en el suelo siempre. Cuando tienes esa posibilidad de entrenar al primer equipo no pasaba por mi cabeza los sueños, sino el trabajo. Y luego, lo que sea, será producto del esfuerzo”, expresa el técnico.

El equipo ha logrado ya la salvación de manera matemática, pero Gilsanz, cada semana, insiste en que hay que seguir mirando hacia adelante para quedar lo mejor posible: “No entiendo el fútbol si no es con la competición. Hay que competir siempre. Llevo meses hablando de construir algo, una manera de construir y de ser que nos haga ir siempre a más”. Además, preguntado por su papel personal, considera que está “satisfecho” con su labor y “quiere siempre más”. “El objetivo es exprimir a los jugadores hasta el final. Estoy satisfecho e intento no cambiar”, incide.

De cara al fin de semana, es duda José Ángel, tocado del pubis. Ha entrenado toda la semana de manera individual y hoy tomarán una decisión: “Anda con unos problemas de pubis, estamos intentando cuidarlo un poco. Está algo canso y con molestias, vamos a ver cómo se encuentra hoy si puede viajar”. Además, sobre la suplencia de Pablo Martínez y la titularidad de Jaime Sánchez, descarta que se deba a un tema contractual. El jugador francés tiene una renovación automática en cuanto a objetivos: “Jamás quiero conocer las cláusulas de los jugadores. Cuando entrenaba en Tercera igual. No quiero saber esas cláusulas porque mis decisiones pueden ser susceptibles de duda. En el caso de Pablo, la decisión fue puramente futbolística. Nadie del club me dijo nada”.

Respecto a los próximos onces titulares, y como ya explicó varias semanas atrás, no hará rotaciones solo en base a ver a futbolistas. “En el fútbol no vamos a abrir la mano por abrir la mano”, insiste. Hay jugadores que acaban contrato que podrían ser de la partida si trabajan bien, como Jaime Sánchez, “un ejemplo para sus compañeros”, y otros que, aunque tengan una duración larga, deberán ganárselo en los entrenamientos: “Mi función, mi labor, es seguir con el objetivo de llegar a lo máximo y poner a los mejores jugadores que nos acerquen a ganar partidos. Mañana en Gijón vamos a salir con el mejor once que nos acerque a ganar”. A lo que añade que “es imposible ser justos con todos” pero hay “que ser consecuente” con el mensaje que manda al grupo sobre

Uno de esos jugadores con contrato, aunque su caso es diferente, es Sergio Escudero, recuperado de lesión tras la operación. La semana pasada estaba con molestias tras muchas semanas parado y podría volver a jugar antes de acabar la temporada. “Veo unas ganas tremendas de estar a disposición del equipo. Su entrada debe ser progresiva en cuantos minutos”, expresa sobre el veterano lateral zurdo, con vinculación hasta junio de 2026.