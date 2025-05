Marotías: «Me gustaría ascender con el Fabril y quedarme; he encontrado mi sitio ideal»

Cuando Óscar Marotías llegó por primera vez a Abegondo, para defender al Basander, no se imaginaba que años más tarde se convertiría en una pieza clave de un Fabril que peleará por ascender a Primera RFEF. A Coruña es ahora su casa y su objetivo pasa por promocionar y alargar su estancia más años.

¿Cómo afrontan el ‘play off’?

Con muchas ganas. Se me está haciendo larga la semana. No tenemos nada que perder y mucho que ganar. Hemos hecho un gran trabajo todo el año, es la recompensa. Vamos a intentar seguir sumando semanas para llegar hasta el final.

Se le ve especialmente feliz.

Sí, la verdad es que sí. El año pasado me costó un poco integrarme. Con partidos uno se va haciendo. Pero este curso estoy especialmente contento. El equipo ha cogido una madurez muy buena.

¿Qué ha cambiado personalmente para sentirse más adaptado al equipo este año?

Yo antes de venir estuve en un primer equipo. Los modelos de juego, los sistemas… eran diferentes a un filial. Creo que los chavales de la casa que lo maman desde pequeños lo tienen muy mimetizado. A mí me costó un poquitín. Este año desde el inicio me he encontrado mejor.

¿Cómo ve el ánimo del vestuario ante una semana clave?

Muy bien. El día que peor lo vi fue el día del Salamanca. Esa derrota nos apagó un poco la llama de la esperanza. Pero el cuerpo técnico hizo un gran trabajo, nos dieron charlas muy motivacionales, no dejaron caer el ánimo, los entrenamientos fueron intensos… y ellos sabían que ganando los dos nos meteríamos en el play off. El cuerpo técnico tuvo la clave de no bajar el ánimo.

Muchos rivales destacan su capacidad para ser más que un filial. ¿Se nota dentro?

No es por alardar, pero somos el segundo equipo menos goleado de la categoría y hemos tenido 14 porterías a cero. Tenemos una buena base que luego se nutre de esos talentos que vienen de la cantera. Esa gente nos aporta mucho y tienen un gran hambre. Todo junto hace un gran equipo.

¿Cuál ha sido la clave de este Fabril a lo largo del curso?

La base principal el grupo que hay, la piña que tenemos. Vamos todos a una. Luego obviamente la calidad individual, dejar la portería a cero… pero la base de todo es el ambiente. Venir a entrenar con ese ánimo nos hace mejorar a todos.

Vuelven a Riazor, donde ganaron a Compostela y Pontevedra. ¿Es ilusionante?

Muy ilusionante. La verdad es que todo chaval de la cantera sueña con jugar en Riazor. Te hace sentir futbolista. Ves ese estadio de Primera División, además de los equipos que enfrentamos. Ves el ambiente, las fotos, la música, el profesionalismo… todo acompaña. Es la motivación que le hace falta al jugador para creérselo.

Acaba contrato en junio. ¿Cómo está su situación?

Yo ya este año no he sido sub 23. Estoy dispuesto a lo que quiera el club. Estoy encantado en A Coruña. He encontrado mi sitio ideal, la ciudad es increíble y el club también. La verdad es que no quiero irme. Pero estoy preparado para lo que venga y si tiene que ser fuera del Dépor seguiré luchando.

En verano ya hubo algún interés de Primera RFEF. ¿Se ve dando ese salto de categoría?

Al final todo jugador quiere progresar en su vida. Subir de categoría es como pasar de curso. Me gustaría ascender, ojalá hacerlo con el Fabril, poder quedarme y aportar esa experiencia que creo que tengo. Y si no es aquí, me gustaría jugar en Primera RFEF.

¿Qué ha tenido A Coruña para impactarle tanto?

No sabría explicártelo con palabras. Desde el primer día me vi como en casa. La gente del norte, no hace falta decirlo, tiene esa esencia. Esos días de estar en casa que no apetece salir pero estás muy a gusto. Luego en mi vida privada, mi pareja, que vive conmigo, ha encontrado aquí un lugar muy bueno. Es algo que se siente, no puedo describirlo, pero estoy encantado.

¿Cómo es el Manuel Pablo entrenador?

Es una pasada. Yo lo conocía de haber sido jugador, pero nunca había tenido trato con él hasta que subió al Fabril. Como entrenador y como persona solo tengo palabras buenas. Siempre te ayuda, siempre tiene buenos consejos, no te levanta la voz, siempre desde el respeto… creo que eso es una clave para hacer funcionar el vestuario.

¿Qué perfil de técnico es? ¿Más personal? ¿Echa broncas?

Quiere que el jugador exprese lo que lleva. Marca sus pautas, por ejemplo en salida de balón, que es importante, pero una vez el balón pasa el centro del campo, ahí deja fluidez y que el jugador saque lo que lleva dentro. Esa libertad de movimientos hace que el equipo funcione muy bien. Cuando no se cumple se enfada, pero en cinco minutos se le pasa.