Sporting de Gijón - RC Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Sporting

El Deportivo llega ya salvado al partido de El Molinón, pero Gilsanz no quiere que su equipo se relaje en este final de temporada y lo va a exprimir al máximo en esos encuentros que tiene por delante ante Sporting, Granada, Zaragoza y Elche. Un mes sin objetivos reales, para disfrutar y también para hacer los primeros test de de cara al próximo ejercicio. El técnico de Betanzos sigue con su continuidad en el aire y no es probable que se resuelva en breve, pero eso no le descentra y ya prepara a su equipo con las bajas seguras de Mella, Ximo Navarro y Dani Barcia y con las dudas de Gauto, Escudero y José Ángel. No se esperan excesivos cambios en la apuesta, aunque hay algunas dudas. En el último partido fueron tres, se espera que sean menos, aunque alguno obligado por lesión.

Bajo palos no hay dudas. Seguirá un Helton Leite que desde que cogió la alternativa en las primeras jornadas de liga nadie ha podido moverlo de ahí. Germán Parreño ha visto desde entonces la titularidad a mucha distancia. Ante el Albacete tuvo algo menos de trabajo, aunque alguna mano tuvo que sacar. Eso sí, ese día el VAR estuvo de su lado y de él del Dépor. Por delante poco se moverá con Petxarroman, Pablo Vázquez, Jaime y Rafa Obrador. La única duda es si el técnico apostará de nuevo por el gaditano o recuperará al francés. Gilsanz aseguró que la suplencia del galo nada tiene que ver con los números de partidos que tiene para renovar.

La posible baja de José Ángel abre el abanico de oportunidades en la media. Diego Villares es fijo, más de su crecimiento exponencial en la segunda vuelta, y Hugo Rama, Genreau, Patiño y Mfulu las alternativas para acompañarle en el coble pivote. El congoleño y el francés son los que tienen más opciones de ocupar esa vacante. Por delante son inamovibles Mario Soriano y Yeremay Hernández, quien habló de su futuro esta semana. Pueden ser unas semanas muy productivas para probar jugadores y así aclarar decisiones del verano o apuestas de la próxima temporada. En la derecha se vuelven a jugar un puesto Diego Gómez y Cristian Herrera, que dio a conocer esta semana que ha renovado una temporada con el club coruñés. El Dépor tiene un buen puñado de jugadores con contrato para la próxima temporada.

En ataque las dudas de la semana pasada parecen haber desaparecido después de que Eddahchouri le hiciese dos goles al Albacete. Barbero, quien también se anotó uno, tendrá que esperar. Los delanteros del Dépor hicieron en ese duelo tres goles por los siete que llevaban en toda la temporada. Casi la mitad de los que sumaban en un único partido.