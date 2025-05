Iris Arnaiz: «El Dépor está demasiado abajo para lo que se merece, ha competido muy bien»

Iris Arnaiz (Gijón, 1994) regresa a Riazor y a Abegondo con el corazón dividido entre el deber y su amor por un club al que siempre deja «la puerta abierta» después de un verano de cambios en el que albergó la esperanza de regresar y terminó en Sevilla, donde se ha reencontrado con su mejor fútbol.

¿Qué siente al volver a Riazor?

El partido estaba marcado en el calendario desde que salió. Es especial volver a jugar en Riazor. Creo que habrá un buen ambiente y será un partido bonito y especial porque también estará mi familia. También hablaba con Sullastres que Abegondo [entrenarán hoy] se hará más especial porque es donde más tiempo hemos pasado juntas.

¿Cómo ve la apuesta del club por jugar todos los partidos en Riazor?

Gracias a la gente que apuesta por el fútbol femenino este año se están abriendo muchos estadios. Que lo hagan desde el principio como el Eibar o el Dépor es una iniciativa que te motiva. Ves que apuestan por ti, te hace sentir importante en el club. Todos los equipos que van a jugar a esos estadios se sienten también que forman parte de ello. Mi generación está viviendo el cambio y es bonito. Yo que comparto vestuario con gente más veterana justo esta semana recordábamos otros equipos y cómo pasas de jugar en campos de tierra o casi de cemento a jugar en estadios. Aquí no hay excusas. El balón va solo, tienes simplemente que disfrutar.

¿Pueden concentrarse cuando Sevilla está en plena Feria?

Ha sido una semana diferente, sobre todo para las que somos de fuera y no lo vivimos de normal. Ves muchas cosas. Hemos podido pasar un día allí y vivirlo de otra manera diferente, pero estamos centradas desde inicio de semana en el partido. Somos profesionales, sabemos cuál es nuestro trabajo. Queremos tener el mejor rendimiento.

¿Cómo ha visto al Deportivo en su regreso a Liga F?

Desde principio de liga sabía cómo jugaba por Irene y el año anterior. Sabíamos que su idea era tener el balón, que apuestan también por la cantera y la gente joven, para las que es un escaparate jugar en el Dépor. Para mí está demasiado abajo para lo que se merece. Ha competido prácticamente todos los partidos a un alto nivel. Por pequeños detalles se le ha ido la victoria o les han empatado. Sabemos que es un equipo que quiere jugar, con una personalidad increíble y jugadoras importantes que marcan la diferencia. Te gusta ver que es un equipo alegre, que ataca… se vio un poco el cambio con Fran, quizá sin ser tan arriesgado en salida de balón, pero si evitas cometer errores atrás te da confianza. En líneas generales lleva siendo el mismo equipo todo el año, ha competido muy bien, de la nada te puede marcar y necesitaremos estar concentradas los 90 minutos.

¿Alguna jugadora le ha sorprendido? Algunas como Millene, Ainhoa u Olaya han tenido actuaciones a gran nivel.

A Millene ya la conocía de cuando estuvo en el Rayo y de hecho me extrañó que no fuese a un equipo de Primera cuando descendió. Ainhoa no me ha sorprendido para nada su estilo, cuando jugaba en el Espanyol también era una jugadora muy difícil de marcar, un a especie de Julve. A Olaya no la tenía tan vigilada, es muy jugona, creo que tiene una proyección increíble. Personalmente Paula Novo me está gustando mucho. Con la juventud que tiene y cómo se está desenvolviendo parece que lleva muchos años en Primera. Es la que más me está llamando la atención. Coincidí con ella y sabía de la proyección que tenía, igual que Eva Dios, que cuando tuvo su oportunidad hizo muy buenos partidos.

En verano cambió de equipo. ¿Hubo opciones de regresar?

Reales no. Yo siempre he dicho que iba a tener la puerta abierta, obviamente, como todas las personas que pasamos en esa etapa por el Dépor. A todas nos hace ilusión que el club vuelva a llamarnos. Pero reales no. En ese momento sí me hacía ilusión, pero viendo cosas dices: ‘a lo hecho, pecho’. Al final el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar. Si no tiene que ser, no será, quizá mi etapa allí ya ha acabado. Yo en el Dépor siempre digo que fui muy feliz. Estaría encantada, siempre dejo las puertas abiertas a los clubes en el que he estado bien.

Ahora que ve en perspectiva su primera temporada en el Sevilla. ¿Qué tal se ha encontrado?

Sabía la situación del club, que iba a haber una bajada de presupuesto en todas las categorías, no solo en el femenino. Tenía bastante miedo al cambio, pero yo lo que necesitaba era volver a sentirme otra vez importante dentro de un vestuario y dentro de un equipo. En la Real el último año y medio no me sentí así. Aquí me han devuelto un poco las ganas de volver a disfrutar del fútbol, de competir, de sentirme importante y estoy muy agradecida y muy feliz. Las instalaciones son espectaculares, tenemos muchas facilidades que en otros clubes no he tenido y estoy muy contenta. El cambio ha sido para bien, la calidad de vida es brutal y estoy muy feliz.