Óscar Gilsanz: «No tuvimos la calma suficiente para generar peligro; no estoy contento»

Óscar Gilsanz analizó la derrota del Deportivo en El Molinón frente al Sporting. «Teníamos claro que era fundamental entrar bien al partido, porque el Sporting llevaba dos derrotas consecutivas en casa y sabíamos que iba a salir fuerte. Tuvimos demasiadas pérdidas por dentro al principio y sufrimos con sus contras, no hicimos bien las vigilancias ni cortamos sus transiciones al inicio, así llegó el primer gol», explicó el técnico, nada satisfecho con el primer tiempo de sus jugadores. «Ellos cerraron bien nuestros espacios por dentro y cuando llegamos por fuera no tuvimos profundidad», continuó. En base a este último punto, el banquillo decidió cambiar de plan en el descanso y quitar a Denis Genreau y Yeremay Hernández para meter a Herrera y Barbero y fomentar el juego por bandas y los centros laterales. «Intentamos tener más presencia en el área, pero no fuimos capaces de centrar mucho», lamentó el técnico deportivista.

Gilsanz admitió que, tras el gol de Iván Barbero para recortar distancias, el Deportivo estuvo precipitado. «Queríamos jugar muy rápido y no tuvimos la calma suficiente para generar peligro. Estuvimos mejor en la segunda parte, pero no fue suficiente, así que no estoy contento, sino todo lo contrario», indicó. El preparador de Betanzos desgranó los motivos de los cambios en el intermedio. Por una parte, explicó que la sustitución de Genreau fue por motivos tácticos, para meter al segundo punta, pero que el australiano «no estaba haciendo un mal partido», mientras que resaltó que el de Yeremay se debió a unas «molestias en los isquiotibiales» con las que prefirieron no arriesgar.

La alternativa a la idea futbolística habitual no funcionó como al entrenador le hubiese gustado. «Cuando un equipo tiene una manera de jugar y hay que cambiarla, aparecen las dificultades. Tratamos de trabajar para que en esos cambios de estrategia durante los partidos no nos cuesten tanto. No aprovechamos los jugadores en punta porque nos costó centrar, aunque tuvimos peligro cuando lo hicimos. Hay que seguir trabajando en eso», reconoció.

Al Deportivo le quedan tres partidos para acabar la Liga Hypermotion, pero Óscar Gilsanz no quiso hablar de intrascendencia. «No entiendo el fútbol sin competir, así que tenemos que seguir mejorando. Desde que yo llegué llevamos una línea ascendente de rendimiento aunque, lógicamente, hay alguna derrota como esta en la que no estuvimos bien», señaló el betanceiro.

El técnico dedicó unas palabras de agradecimiento a los aficionados desplazados hasta Asturias para alentar al equipo. Por último, y como ya es habitual tras los encuentros, evitó hablar de su renovación y su continuidad como blanquiazul. «No tiene sentido hablar de mí en la rueda de prensa postpartido. Mi futuro no es importante, lo importante son el club y el equipo», zanjó.