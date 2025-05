1-1 | El Dépor Abanca llega a la orilla y seguirá una temporada más en Liga F

La travesía ha sido larga, ha pasado de todo. Dos entrenadores, mil emboscadas y reinvenciones... Nunca es fácil el primer año en Liga F. Es fácil proyectarlo, no tanto vivirlo. Fue una prueba de fe, de resiliencia que el Dépor Abanca acabó superando. Seguirá un año más entre las mejores, el objetivo primordial, el suelo para ese Top 8 que marca el vestuario de Abegondo y que le debe esperar a partir septiembre con la ayuda del nuevo límite salarial. Las derrotas del Betis y el empate del Valencia ante el Barcelona y el Levante Badalona convirtieron en inútil, para suerte del Dépor, su duelo ante un Sevilla que no se escondió. Acabó en un empate con cambalache sobre la hora tras ese gol de Eva Llamas en una jugada de estrategia y el posterior estallido con el tanto de Elyse Bennett en el descuento. Los nervios del principio y esa decepción momentáneo dieron paso al rugido y a la celebración tras el pitido de la colegiada. Hace un año estuvo el deportivismo en las gradas y ayer fueron más de 5.000 para completar ese primer año en el que Riazor se abrió de par en par para el primer equipo femenino. Larga vida.

Deportivo abanca Sevilla / Iago López

Quien imaginase un partido rodado, una tarde idílica en la que al Dépor Abanca no le pesasen los nervios y la responsabilidad estaba muy equivocado. Fran Alonso apostó por nombres reconocibles, defensa de cinco y Olaya cerca de zona ofensiva. A los dos minutos ya se le aparecieron todos los fantasmas a Riazor. Salida en falso de Ines por una mala cobertura y el disparo del Sevilla a puerta vacía se fue por nada. Primer rezo escuchado.

No lo pasó nada bien el equipo coruñés en el primer cuarto de hora. Una ocasión de Kanteh, un regate peligroso de Inés ante una presión... No fue capaz de sacudirse la presión hasta casi el minuto 20 con un cabezazo de Marina Artero, detenido con una gran parada de Sullastres. Fue a balón parado o con juego aéreo, donde el equipo coruñés se mostraba más peligroso ante un Sevilla que no renunciaba al duelo, pero al que se le notaba que tampoco le iba la vida en ello.

El tranquilizante al Dépor Abanca se le dio, como siempre, Ainhoa Marín. Gran parte de todo lo bueno que ha ocurrido esta temporada en Riazor y en este proyecto ha salido de sus botas. Coge el balón, crea, da tranquilidad, se echa el equipo a la espalda. Una maravilla, un tesoro. Aun así, no dejaron de sucederse las oportunidades para ambos equipos. Un par de para Padilla Bidas, otra para Paula Gutiérrez, un gol anulado a Raquel, otro par para Millene, una fallada a puerta vacía. Menos mal que el Barcelona le ganaba al Betis, y que el Levante Badalona y el Valencia empataban. De momento, salvadas, quedaban 45 minutos de sufrimiento.

La segunda mitad amaneció con buenas noticias. Y no porque Millene o Ainhoa marcasen un gol o porque la grada estallase con una celebración. Eso sí, el tanto del Levante Badalona al Valencia era oro en la distancia. Ese resultado, sumado al del Betis-Barcelona, liberaba tensiones y daba margen. Siempre había que estar atentas, pero ya no era esa presión que carcome...

El Dépor Abanca, de hecho, tuvo que dar un paso atrás en esos 45 minutos. El Sevilla despertó y apretó en área contraria. A Ines Pereira le tocó estar activada, aunque no tuvo que realizar ninguna parada marca de la casa. Mucho achique, mucha aproximación. Pero el marcador no se alteraba, para suerte de todos.

Pero llegó ese tanto de Eva Llamas y la réplica de Elyse Bennett, cuando el Valencia ya había empatado. La coctelera de esta temporada tenían preparados unos últimos movimientos, pero nada cambió: el Dépor Abanca estaba salvado.