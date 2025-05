En riesgo el resto de la temporada para Yeremay Hernández en el Deportivo

Más allá del disgusto por el resultado, fue motivo de extrañeza que al inicio de la segunda parte de El Molinón ya no estuviese Yeremay Hernández entre los once elegidos por Óscar Gilsanz. Unas molestias en la zona de los isquiotibiales fueron las causantes de que el técnico de Betanzos prescindiese de él y pueden ser las responsables también de que el canario haya jugado ya su último partido de esta temporada con el equipo coruñés. Hay que recordar que la campaña para los coruñeses finalizará el 31 de mayo o 1 de junio y solo tienen por delante ahora mismo los enfrentamientos ante Granada, Zaragoza y Elche, dos de ellos en el estadio de Riazor.

No es una dolencia de gravedad, pero ni el club ni el propio jugador desean correr riesgos ni forzar reapariciones en un final de temporada en el que el Dépor ya no se juega nada. De hecho, el futbolista ya hizo trabajo personalizado en el día de ayer en Abegondo después de asistir el domingo por la tarde al encuentro del Fabril en Riazor frente al UCAM Murcia. Las sensaciones del propio jugador serán el otro termómetro.

La añoranza ante un fin de temporada se hace aún mayor, porque también es un escenario factible, aunque no seguro, el de que haya sido también su último encuentro con la camiseta del Dépor. Después de un mes de enero de 2025 muy movido, con equipo rondando la cláusula de rescisión y que acabó con una mejora de contrato para él, sus últimas señales públicas son algo más tranquilizadoras después de escucharlo en su primera comparecencia pública en meses. «Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor. Luego lo que pueda pasar no lo sé. No lo sabe nadie. La gente puede pensar, se puede imaginar, tengo contrato hasta 2030. No pienso en lo que pueda pasar aunque muchas veces cueste. Pienso en el momento, en el ahora», aseguró hace unos días.

Su cláusula de rescisión está ahora mismo en torno a los 35 millones de euros, una cantidad a la que el Dépor se remite, salvo que el jugador solicite salir del club. Es la misma postura del pasado mes de enero. El verano que comenzará en nada dictará sentencia sobre el futuro de un jugador que tendrá muchos pretendientes este verano.