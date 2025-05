Escotet: "Como el Celta va a jugar Europa, habrá que poner al Dépor ahí dentro de poco"

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y del Deportivo, fue uno de los protagonistas del Foro Noroeste, que organiza en el día de hoy Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA OPINIÓN. El máximo dirigente de la entidad crediticia y de la SAD tuvo tiempo para dejar un deseo para el equipo de fútbol ahora que la permanencia en Segunda está conseguida y es imposible ese acceso a Primera, vía play off. Escotet es ambicioso de cara al futuro de una entidad que lo ha pasado y que desea recuperar su esplendor: quiere llegar a Primera División, recuperar los derbis e ir más allá de Los Pirineos: "Como ya tenemos al Celta que va a jugar en Europa, habrá que poner a jugar al Dépor dentro de poco. Espero que se concrete ese ascenso a Primera y podramos recuperar esos clásicos de siempre, que va muy bien por cierto para la economía, porque me entero por los medios de pago y por todo lo que ocurra en el banco, cuando hay partidos en la ciudad, el comercio lo disfruta con creces. Esperemos que eso ocurra pronto", aseguró en una de las charlas de esta mañana de este evento que tiene lugar en Santiago de Compostela y que reunirá a los presidente autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla de León en una iniciativa a la que también se suman El Correo Gallego, La Opinión de Zamora y Faro de Vigo.

El Dépor, desde que Abanca se convirtió accionista mayoritario y más desde la llegada de Escotet a la presidencia, no ha ocultado las altas miras del proyecto, aunque en varias temporadas pareciese anclado a Primera RFEF. Más allá de dar soporte económico, el desembarco en Segunda División sirvió para resolver el Concurso y para impulsar una operación financiera porque la que la entidad crediticia le perdonaba al Dépor los 70 millones de euros que le debía y le inyectaba otros 35. Esta temporada, tras un mal inicio, no fue capaz de engancharse a la pelea por arriba, pero se ha salvado de manera holgada y la ambición la próxima temporada es pelear por el ascenso a Primera, con el play off como objetivo primordial en la 25-26. Eso sí, en el plan de empresa de la SAD se han dado más tiempo y espacio ante posibles contingencias. Son cuatro años para regresar de nuevo a la élite del fútbol español y ahí volver a asentar donde el Dépor merece, ya que es uno de los nueve campeones de LIga.