La Juventus anota en su agenda a Yeremay y Mella

No va a ser un verano sencillo para el Deportivo en el mercado. No tanto por lo que tiene que ir a buscar, sino por lo que desea retener. Abegondo es un productor de talento de alto nivel y no son ajenos los grandes clubes europeos a esta circunstancia. El último club europeo en anotar en su agenda a Yeremay Hernández y David Mella es la Juventus, según revela la Gazzetta dello Sport. El gran campeón italiano rastrea el mercado en busca de talento, además de grandes nombres como Omishen o Tonali, también jóvenes que despuntan en el mercado español. En ese sentido, el nombre de los dos deportivistas se suma al de otro jugador que ya es importante en Primera, como es el caso de Miguel Gutiérrez, lateral zurdo del Girona sobre el que el Real Madrid tiene una opción de recompra. "En las últimas semanas, los bianconeri han tomado nota de los dos talentos ofensivos que han sido protagonistas en Riazor: el español de 22 años, Yeremay Hernández, y su compatriota de 19 años, David Mella. La Juventus se ha apuntado a la carrera por los dos extremos, que ya están en el radar de varios clubes de La Liga y de media Europa", cuenta el rotativo italiano.

El interés de media Europa por Yeremay Hernández no es nuevo. El mes de enero fue complicado para el Dépor, que lo consiguió retener después de demostrar sus dotes de persuasión y tras una mejora de contrato que elevó su cláusula de rescisión de 20 millones a en torno a 35. Entonces hubo varios clubes que pujaron fuerte por hacerse con sus servicios, aunque ninguno rondó el valor de la que entonces era su cláusula. El que más se acercó, a cierta distancia, fue el Como de Cesc Fábregas, que puso sobre la mesa algo menos de quince millones de euros.

La segunda vuelta del canario no ha frenado ni muchos menos el interés de los equipos que le rodaron en el mercado de enero, alguno más se han sumado. En su momento eran, además del Como, Bologna, Atalanta y Parma los interesados en Italia; Newcastle, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester United y Brentford los que le seguían la pista en Inglaterra, además de equipos españoles y de Red Bull Leipzig y Borussia Dortmund en Alemania y Niza, Lens, Olympique de Marsella y Estrasburgo, en Francia. La lista de pretendientes es larga, aunque eso sí, todos deberán venir con dinero y con unas grandes dotes de persuasión para convencer al Dépor y al jugador de que es el momento de cambiar de aires.

El caso de David Mella es algo diferente y no solo por su edad. Su temporada ha ido de más a menos por problemas físicos, por correcciones tácticas y por la exigencia inherente al salto de categoría. Su precio es menor, ya que la cláusula de rescisión en Segunda está en torno a 18 millones de euros. Hace un año, antes de renovar, el Brighton pujó fuerte por él, aunque entonces podía marcharse por solo cuatro. Acabó firmando un nuevo contrato hasta 2029 y ahora su situación es diametralmente diferente.