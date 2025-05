Manuel Pablo: «En el primer equipo hay sitio para más jugadores de la cantera, no es flor de un día»

Fue áspero el duelo ante el UCAM. ¿Cómo está el equipo?

La gente, el día después, estaba más tranquila, incluso animada. El rival que tenemos enfrente no nos lo va a poner fácil, pero estaban animados. A nosotros nos toca repasar, buscar las situaciones donde podemos mejorar y también donde evitar que nos hagan daño. Pero estamos contentos.

Tampoco se sintieron inferiores. ¿Les anima para la vuelta?

Es un equipo veterano y jugaron a su manera, compitieron bien. Fue un partido con pocas situaciones, pero la mayoría claras fueron nuestras. No tuvimos ese acierto, pero es lo que nos vamos a encontrar, no nos van a regalar nada. Estas situaciones las tenemos que manejar, no nos podemos ir de los partidos. El de vuelta puede ser ahí más o menos igual, competido, difícil, sobre todo que no nos vayamos del partido, es lo único que me preocupa. Son un equipo muy bueno y nos van a competir de tú a tú.

¿Cómo se llega como el Fabril en mitad de temporada?

He intentado poner nuestras ideas en su cabeza, de ir a por todos los partidos, sea el rival que sea, de competir, arriesgar. A veces te puede salir bien y a veces mal, pero el fútbol de hoy en día es de mucho ritmo, mucho nivel competitivo, eso es lo que les acerca lo más posible al fútbol profesional. La calidad ya la tienen y que se adapten al equipo.

¿Hay muchas diferencias entre dirigir a un equipo juvenil o ya en categoría sénior?

Primero, estoy contento porque desde el primer día los jugadores asumieron muy rápido nuestra idea de juego, algunos cambios que hicimos, y fue una sorpresa; nos gustó mucho. Las diferencias con el Juvenil son muchas, sobre todo a nivel competitivo. Nuestra filosofía es la misma, pero en el Juvenil, cuando eres dominante, ganas muchos partidos, y aquí la categoría te cuesta más, aunque seas un equipo que quieras ganar y tener protagonismo. Defienden mejor y las condiciones físicas son más cercanas a lo que pide un primer equipo.

Va subiendo categorías. ¿Le sigue gustando ser entrenador?

Sí, me sigue gustando y, además, sigo estando con chavales, viendo esa formación que les intentamos dar, ese crecimiento.

¿Le ha sorprendido el nivel de este Fabril de cambio de ciclo?

Yo cuando llegué, el equipo estaba ahí a mitad de la tabla y siempre quieres mirar hacia adelante, ser competitivo, intentar que las cosas salgan y que puedas ir hacia arriba. Los resultados te pueden poner en otra situación, pero lo hemos ido manejando, las situaciones negativas, para que no perdiéramos el foco de lo que estábamos haciendo en el día a día. En casa no hemos tenido los resultados que a lo mejor quieres tener en un equipo que intenta jugar al ataque, que quiere siempre ganar. Pero no nos ha desestabilizado y hemos seguido con la misma idea. Hemos competido bien con toda esa gente que ha venido nueva, que es un grupo que es importante también, que está muy unido. Cuando vienen esos momentos de dudas, todos tienen que ir la misma dirección y lo han hecho, ha sido también muy importante.

Cinco mil personas en su partido, ahora todo lo relacionado con la cantera se vive con ilusión. ¿Qué ha cambiado para vivir esta metamorfosis?

Sí, a partir de aquel campeonato de España del Juvenil de Óscar (Gilsanz) y todo lo que vino después... La Youth, cómo competimos, y después el Juvenil, que en esos años también fuimos a dos Copas de Campeones, a una semifinal de Copa del Rey. Han visto que están saliendo también jugadores, que van progresando, que ahí están Yeremay, Mella, Barcia, que estuvo Rubén, que ahora está Diego. Ese sentido de pertenencia que tiene esa gente hacia la cantera y les agrada.

Siempre ha sido un gran defensor de la materia prima que hay en Abegondo...

Sí, es la suerte que he tenido en un club como este. Hemos tenido bajas siempre, hemos tenido que tirar a veces de jugadores de primer año, pero lo hacemos, porque hay materia prima. Hay una materia prima buena y hemos podido solucionar las cosas a través de eso, de darles oportunidades a chavales, que se las han ganado ellos con su trabajo diario, con su rendimiento. Algunos ya han tocado el primer equipo, muchos han estado cerca, pero seguimos en esa idea y estoy contento en ese sentido.

Se nota que juveniles como Manu Ferreiro o Guerrero estén ya en Segunda RFEF. ¿Lo ve así?

Sí, pero no solo en los partidos, crecen en el día a día. Nosotros les damos herramientas y les exigimos diariamente para que estén preparados para el siguiente nivel. Tienen talento, mejoran. Es la suma de todo para intentar que algunos den pasos más largos que otros.

Hay varios canteranos en el primer equipo, donde sube la exigencia. ¿Hay cabida para que suban más canteranos?

Yo creo que sí, hay sitio para más, lo digo sinceramente, esto no ha sido flor de un día. No es que el Juvenil gane un día y después esté muchos años sin estar ahí, igual que el Fabril. A nivel competitivo hemos crecido y aumentado el nivel para que los jugadores estén más cerca de dar ese paso. Es un trabajo que viene de muchos años.

Manuel Pablo da indicaciones en la banda / Iago López

¿Teme demasiada tensión en la vuelta de Murcia?

Sí, los dos equipos nos jugamos mucho, no solo ellos. Nadie quiere perder y tenemos que saber es manejar esas situaciones, que no nos distraigan cosas que no tienen que ver con el fútbol, ser emocionalmente fuertes para no salirnos del partido.