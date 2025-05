El Deportivo, atento al mecanismo de solidaridad por Álvaro Carreras: hasta 375.000 euros extra

El Real Madrid quiere a Álvaro Carreras para su lateral izquierdo, aunque se guarda otras opciones en el nuevo proyecto de Xabi Alonso que ya arrancará en el Mundial de Clubes. El Benfica, club al que pertenece en estos momentos, tasa al jugador en torno a 50 millones. Más allá de que se vaya al club blanco o a otro gigante europeo, el Dépor está atento al dinero que se puede llevar por el mecanismo de solidaridad que premia la formación. El ferrolano estuvo desde los 9 hasta los 14 años en Abegondo antes de irse a Valdebebas, aunque el club coruñés solo cobraría por los tres últimos. Tiene derecho al 15% (5% por cada uno de los años iniciales) de ese mecanismo de solidaridad, que supone un 5% de la venta, algo que debe asumir el club que compra, salvo acuerdo que lo contradiga entre las partes que cierran la operación. En este caso y bajo el supuesto de 50 millones, serían 375.000 euros como máximo. Cuando se lo compró el Benfica al United, el Dépor tuvo derecho a 30.000 euros. No sería la primera vez que cobrase por él.

Álvaro Carreras, nacido en 2003, vivió en Abegondo los primeros años de su formación con la generación ganadora de la Copa de Campeones de 2021. Es coetáneo de Dani Barcia, Trilli, Noel o Jairo Noriega, entre otros. Quien también se marchó entonces fue Hugo Novoa, al Red Bull Leipzig, aunque ahora pertenece al Alavés.

De esta camada Barcia es el único con protagonismo en el primer equipo y Hugo Ríos es meta del filial. Brais Suárez, con contrato hasta 2026, está cedido en el Calahorra. Además de Hugo Novoa, otros puntales también se marcharon, pero después de la cita de Marbella. Noel fichó por el Real Madrid, Trilli por el Barcelona y Guille Bueno por el Borussia Dortmund. El delantero, perseguido por las lesiones, no triunfo en el Castilla y esta temporada fue cedido a Osasuna B, sin protagonismo. El lateral también ha tenido recurrentes problemas físicos en el filial del club catalán, mientras que el zurdo ha estado cedido esta temporada en un club de la segunda división alemana, el Darmstadt. Jairo Noriega fue el último que emigró el pasado verano al no asegurarle cierta presencia en el primer equipo y, tras una fase de adaptación, ha sido de lo mejor del Ourense CF en Primera RFEF y aún es Sub 23.