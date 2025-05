Gonzalo Castro: "Hay una posición muy negativa de la propiedad del Deportivo que no había en 2022"

El Deportivo y el Concello han entonado otra vez su pulso por el uso del estadio municipal de Riazor después de que el anuncio municipal de un concierto el 13 de junio de 2026 sentara mal en el cuadro coruñés, que advierte de "graves consecuencias" por la posibilidad de que coincida con una hipotética promoción de ascenso a Primera División. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, cree que el comunicado del club atiende a una "cortina de humo" para que "no se hable de lo que hay que hablar", refiriéndose a la "celebración del 25 aniversario" de la Liga ganada por el Deportivo, que cumple años el próximo lunes 19. El concejal, en declaraciones a los medios esta mañana, lamenta el cambio de posición de la propiedad respecto al pasado: "Hace 3 años, en 2022, se realizó el Morriña Fest, que fue un evento de dos días, nadie dijo nada. Se colaboró por parte del club, se realizó con total éxito. Y no pasó nada. ¿Qué cambió? En el Concello seguimos estando los mismos, pero parece que algo cambió, por lo menos en lo que se refiere a la participación de la propiedad en algunas cuestiones, y no para bien".

"La diferencia entre hace tres años y ahora es clara", remarca Gonzalo Castro, quien mostró su hartazgo con las continuas discusiones entre club y Concello relativas al uso del estadio de Riazor, que, recuerda una vez más, es "municipal". "A lo mejor lo que cambió es que, efectivamente, se sabe de este concierto [de El Último de la Fila] a seis días de la celebración del aniversario de la liga. Y se sabe el mismo día que el Concello apoya a todas las iniciativas del deportivismo en las que llevamos trabajando conjuntamente con la afición por el 25 aniversario de la liga. La diferencia entre hace tres años y ahora es clara. Hay una posición de la propiedad del club que no había en el año 22, muy negativa, porque hay una falta perspectiva y realidad de lo que es esta ciudad, absoluta, y cada día lo vemos más claro. Incluso de cierto desprecio a lo que es esta ciudad", reflexiona Gonzalo Castro hacia los medios, pues cree que la reacción del club viene a desviar la conversación de la fecha, de un 19 de mayo histórico en la vida del deportivismo y en el fútbol español. "Creo que, lógica deductiva, no hay mucho que decir, la disculpa fue el concierto, podía ser otra cosa, sabemos el marco en el que nos movemos. Se interesa que no se hable del 25 aniversario de la liga", añade.

Gonzalo Castro también contradice la versión del club sobre la reunión realizada por la comisión de seguimiento el pasado día 5 de mayo. "Hay datos irrefutables: una comunicación por escrito. Hay visitas al estadio de Riazor documentadas para ver esta cuestión y hay una comunicación del 30 de abril donde se le pone fecha y una reunión el día 5, cinco días después. El lunes 5 de mayo hubo una reunión a las 11 de la mañana. En esa reunión se habla de esa comunicación del 30 de abril. Se habla también de si habrá este año algún concierto, este no lo hay, sabían que había esa intención, pero las opciones que se barajaron no cristalizaron. Lo que se comunicó el 30 de abril será así y nadie dijo que sería un perjuicio para el club", explica Castro, que asegura que en dicha reunión se trató el concierto de junio, algo que niega el Deportivo. No obstante, remarca que no es importante el concierto en sí, puesto que la polémica surgiría aunque se realizase en otra fecha: "Si fuera el 13 de julio, o el 25 de julio, estaríamos hablando de esto igual, con otros argumentos, pero hablaríamos igual. Esto no es más que una cortina de humo para ver si se habla de esto y no de lo que hay que hablar, que es del 25 aniversario de la liga, que es de lo que deberíamos hablar todos".

Castro ve una "bipolaridad" a cómo el staff del club se dirige en una dirección y la propiedad en otra: "Aquí ya nos conocemos todos. Hay una bipolaridad: el club, y por club me refiero al staff y al personal, está en donde tiene que estar, colaborando con el concello y pensando en los intereses de la ciudad y del club. Y la propiedad está a otra cosa, no se sabe muy bien a qué, aunque yo tengo mi opinión, pero me la reservo. Está a otra cosa y no a lo que debería estar. Hecho mucho en falta un apoyo decidido de la propiedad a un evento tan importante como es el 25 aniversario de la liga".

Además, el concejal insiste en que emprender "acciones legales" no tendría sentido porque sería "decirle al propietario lo que puede o no hacer" y sería "negarle el derecho a los coruñeses a celebrar conciertos en su estadio", algo que compara porque sucede en "Balaídos, Anoeta, San Mamés, el Metropolitano y cada vez en más estadios".

Castro insistió una y otra vez en que el objetivo es desviar la atención sobre las celebraciones del 25 aniversario, de las que también forma parte el Concello, con la celebración de una fiesta el 24 de mayo en la explanada de Riazor: "Veo un silencio clamoroso en la propiedad y en los directivos vinculados sobre un acontecimiento absolutamente irrepetible, que es el 25 aniversario de un título de liga. Algo que solo pueden presumir siete ciudades y nueve clubes. Deberíamos estar de fiesta todo el mes de mayo".