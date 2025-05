El Fabril viaja a la Condomina con la ilusión y la ambición por bandera

«No me planteo otra situación que no sea ir a ganar», aventuró Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo antes de emprender el viaje con el Fabril hacia tierras murcianas. El filial blanquiazul afronta este sábado (19.00 horas) el duelo más importante de la temporada, que solo tendrá un sucesor si consigue llevarse el triunfo en la Condomina, ya sea en el tiempo reglamentario o en la prórroga. El empate (0-0) que firmaron el pasado fin de semana en Riazor contra el UCAM Murcia obliga a los blanquiazules a tener que ganar en campo rival para avanzar a la ronda final del play off de ascenso a Primera RFEF. Los murcianos, terceros en la liga regular en su grupo, tendrán garantizado el pase de ronda si conservan la igualada al final de los 120 minutos que puede durar el encuentro.

Ha sido una semana de trabajar, de madurar y de entender cómo hacerle daño a un UCAM Murcia que en Riazor sacó su versión más aguerrida para hacer frente a un Fabril que no consiguió aprovechar las contadas ocasiones de las que dispuso. El empate solo beneficia al conjunto católico y, con la exigencia por delante, el Fabril sabe que solo la ambición y la ilusión le pueden elevar al triunfo en su visita a un campo histórico del fútbol español como la Condomina.

«Espero un partido competido, en su campo son muy fuertes», aventuró Manuel Pablo. El técnico canario celebró no haber perdido más piezas de las que ya tiene tocadas en la plantilla. El Fabril ha asumido el reto de competir y luchar por el ascenso con un plantel condicionado por las lesiones. En el duelo de ida cayó en la enfermería Manu Ferreiro, que será baja, ahora, en la vuelta. «Recuperamos a Nsongo Bil», celebró el entrenador canario, que confirmó que completará la convocatoria con algún refuerzo del Juvenil.

Tras el ejemplo de contundencia defensiva demostrado en Riazor, el UCAM Murcia aspira a complicarle los planes de la misma manera al Fabril en su propio estadio. «Siempre vamos con la misma idea de apretar alto», advirtió el entrenador fabrilista. Su contraparte, Germán Crespo, aseguró que al UCAM tampoco le valdrá el empate «hasta los últimos diez minutos de la prórroga». El filial se aferra a sus buenos números lejos de Abegondo para tratar de asaltar el estadio del UCAM y seguir adelante en la pugna por jugar en Primera RFEF el próximo curso.