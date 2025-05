Gilsanz: "No vamos a tomar ningún riesgo con Yeremay"

Cero riesgos en las tres jornadas que restan de liga. Óscar Gilsanz confía en poder contar con Yeremay en el duelo contra el Granada este sábado (16.15 horas) en Riazor. "No vamos a tomar ningún riesgo con Yeremay ni con ningún jugador", aseguró el entrenador del Deportivo. A pesar de que el canario no ha entrenado con el grupo en toda la semana, confía en contar con él en las últimas sesiones y que esté listo para jugar ante el conjunto nazarí.

El entrenador betanceiro no quiere oír hablar de relajación en las tres jornadas que restan de liga, en las que el Dépor ya no se juega nada. "No entiendo el fútbol sin competir. Seguimos exigiendo lo máximo en cada partido y en cada entrenamiento. Riazor es suficiente motivación para dar lo mejor de cada uno", aseveró Gilsanz, convencido de que todos los jugadores deben sacar su mejor versión pese a la falta de objetivos deportivos que alcanzar.

Aunque el Dépor no será protagonista del ascenso, sí puede ser verdugo de un Granada que llega con un entrenador nuevo en el banquillo. "Pacheta tiene una gran capacidad de activar al grupo de cara a estos partidos", advirtió, ante la activación extra que mostrarán los jugadores del equipo andaluz en su visita a Riazor.

En un final de liga relajado, el técnico deshoja la margarita con jugadores que han tenido menos minutos a lo largo de la temporada, como Charlie Patiño. "Es un jugador con mucha calidad individual que se encontró con un entorno y una liga diferentes. Tuvo que adaptarse e hizo que tuviese menos protagonismo. Es posible que sea un buen momento para ver su calidad y su capacidad", analizó Óscar Gilsanz. Más protagonismo ha tenido Genreau desde su llegada en enero. El entrenador deportivista destacó sus virtudes ofensivas y en el último tercio del campo, diferentes a las de José Ángel, a quién suplió en Gijón.

El futuro del técnico

Óscar Gilsanz apela a la calma mientras se concreta su continuidad en el banquillo del Deportivo. "Estoy tranquilo, hay que respetar los plazos que se van marcando respecto a la toma de decisiones. No hay más tela que la que arde", asevera en la previa del encuentro ante el Granada.

El entrenador betanceiro quiere centrarse solo en la parcela deportiva, pero ya ha mantenido alguna conversación sobre lo que está por venir. "La comunicación con la dirección deportiva es prácticamente diaria. Siempre hablamos en base al futuro en algunas cosas para saber puntos de vista", comentó. No desveló si se vería en el club en otro rol diferente al de entrenador del primer equipo. "Estaríamos hablando de hipótesis, lo importante es cómo acabamos la temporada", insistió.

Gilsanz aprovechó la comparecencia de prensa para recordar cómo vivió el título de Liga de 2000, que va a cumplir pronto 25 años. "Estaba en el estadio. Recuerdo venir a A Coruña con amigos y decir 'no me puedo creer que estemos yendo al estadio a ser campeones de liga'", relató. Rememoró, también, que la fiesta por aquella hazaña se extendió durante meses. "En Betanzos se celebró todos los fines de semana hasta el comienzo de la siguiente liga", añadió.