Gonzalo Castro acusa a la propiedad del Deportivo de «una posición muy negativa» y Benassi dice que están "hartos"

Lejos de templar las aguas, las distancias entre el Deportivo y el Concello de A Coruña siguen agrandándose después de una jornada marcada por las declaraciones cruzadas entre Gonzalo Castro, concejal de cultura, y Massimo Benassi, director general del club. El primero rebate la carta publicada por el club en la que la entidad deportiva advertía de «graves consecuencias» después del anuncio del concierto, en junio de 2026, del grupo ‘El último de la fila’ y lamenta un cambio de actitud respecto al 2022, cuando se celebró el Morriña Fest: «Fue un evento de dos días, nadie dijo nada. Se colaboró por parte del club, se realizó con total éxito. Y no pasó nada. ¿Qué cambió? En el Concello seguimos estando los mismos, pero parece que algo cambió, por lo menos en lo que se refiere a la participación de la propiedad en algunas cuestiones, y no para bien». Y añade que todo el ruido es una «cortina de humo» para no hablar de la «celebración del 25 aniversario» de la Liga del 2000.

Concello y club han apretado de nuevo el pulso por el uso del estadio municipal de Riazor después del anuncio de un concierto el 13 de junio de 2026 que, como adelantó LA OPINIÓN, se trata de «una serie» de eventos que servirán de «despedida antes de las obras» por el Mundial de 2030. Un anuncio que ha generado un nuevo cisma entre ambas partes por el qué, el cómo y por la comunicación. Dimes y diretes habituales que han llevado a Gonzalo Castro a decir públicamente que está «profundamente cansado y aburrido» de la discusión y a Massimo Benassi, en entrevistas con Coruña Deportiva y con la Cope, a asegurar que está «aburrido y harto».

En el intercambio de acusaciones, Gonzalo Castro ha asegurado que la comunicación ha sido constante para que el club estuviese informado de la realización del concierto. «Hay una comunicación por escrito. Hay visitas al estadio de Riazor documentadas para ver esta cuestión y hay una comunicación del 30 de abril donde se le pone fecha y una reunión el día 5, cinco días después», explica, y asegura que «se habla» en la misma de los conciertos, tanto de 2025, que no habrá, como de 206. «Si fuera el 13 de julio estaríamos hablando de esto igual, con otros argumentos. Esto no es más que una cortina de humo», insistió Castro.

El concejal, además, apunta a la propiedad del club, por la diferencia «entre hace tres años y ahora», que es «clara» respecto al trato: «A lo mejor lo que cambió es que, efectivamente, se sabe de este concierto [de El Último de la Fila] a seis días de la celebración del aniversario de la liga. Y se sabe el mismo día que el Concello anuncia que apoya a todas las iniciativas del deportivismo en las que llevamos trabajando conjuntamente con la afición por el 25 aniversario de la liga». A lo que añade que la relación entre ambas entidades ha cambiado respecto a la realización del Morriña: «La diferencia entre hace tres años y ahora es clara. Hay una posición de la propiedad del club que no había en el año 22, muy negativa, porque hay una falta de perspectiva y realidad de lo que es esta ciudad, absoluta, y cada día lo vemos más claro. Incluso de cierto desprecio a lo que es esta ciudad».

El director general, Massimo Benassi, respondió a través de entrevistas en la Cope y la Ser horas después. Preguntado por si están de acuerdo con la posibilidad de hacer conciertos en Riazor, el italiano explica que «nada es imposible en la vida, pero el problema principal es que se quieren vender muchas cosas que no son así».

El directivo blanquiazul aludió al tapete como el gran inconveniente para la realización de eventos de carácter no deportivo. «El césped que se ha instalado es híbrido, de última generación. Con el mantenimiento adecuado es una tecnología que permite estar a un nivel muy alto durante mucho tiempo. Si queremos normalizar el derroche de 800.000 euros o más para tres horas de concierto... creemos que no podemos normalizarlo. Como el estadio es de todos los coruñeses, habrá que aclarar este tipo de gastos, quien los asume y cómo», esgrime Benassi, que pide que se «documenten los tiempos técnicos, que asuman su plan de seguridad y sus avales» para que se pueda realizar con máxima garantía. Además, considera que dicho evento dejaría al club «sin pretemporada ni Teresa Herrera». Además, tilda de «muy grave» que el club, en palabras suyas, se enterase del concierto después de que una empresa «externa» de venta de entradas les contactase, algo que no considera que cumpla el «respeto constitucional» añadido a que fue a través de un correo electrónico por la noche. «Nosotros no estamos en contra de que los haya [conciertos], pero creemos que hay recintos o lugares mejores, que no son tan caros como esto para los ciudadanos y no perjudican al Deportivo», remarcó el director general blanquiazul sobre la utilización del estadio para fines no deportivos.

Benassi quiso dejar claro en ambas entrevistas que el club «celebrará el 25 aniversario de la Liga» y que «nadie está incómodo» porque se va a «homenajear a los verdaderos protagonistas» a partir del viernes por la tarde. También quiso poner el foco en la celebración del Mundial 2030 y una reforma de la que, a día de hoy, asegura que «no hay nada» y no han hablado: «No existe nada encima de ninguna mesa. No se sabe el alcance de la obra, no se sabe el cronograma, la inversión, quién va a hacer eso, cómo. Hace un año planteamos unas preguntas que no han sido contestadas. E insiste que hay muchas dudas que tratar: «¿Qué va a ser del Deportivo durante las obras? Ha llegado momento de explicar, de forma pública, cuál es el proyecto y la financiación. No vamos a cargar con ninguna responsabilidad si hay algún problema», concluye sobre un estadio del que, recalca, «en ningún momento se ha cuestionado la propiedad».

La oposición pide consenso

No han tardado en llegar las reacciones también desde el lado político, aunque Benassi ha insistido en no querer «politizar» la discusión ni el debate. Miguel Lorenzo, el portavoz del Partido Popular, pide «sosiego y diálogo» porque «se está jugando con muchos sentimientos»: «Hay que remar todos juntos, la polarización no es buena, sentémonos a hablar. Las formas no son las adecuadas y el Ayuntamiento tiene que hacer una reflexión. Esta discrepancia pública no es buena para ciudad ni para los coruñeses».