Manuel Pablo: "No me planteo otra situación que no sea ir a ganar"

El Fabril afronta este sábado (19.00 horas) la vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera RFEF contra el UCAM Murcia en la Condomina y Manuel Pablo tiene claro el mensaje de ambición para sus pupilos. "No me planteó otra situación que no sea ir a ganar", aseguró el técnico canario antes de emprender el viaje a tierras murcianas.

El filial blanquiazul ha tenido una semana intensa de trabajo para similar el 0-0 del duelo de ida en Riazor. "Estamos fuertes, analizando las situaciones del partido pasado. Lo importante ya que tenemos efectivos es no perder más en el día a día", reflexionó Manuel Pablo. Confirmó la baja de Manu Ferreiro, lesionado la semana pasada ante el UCAM, pero podrá contar, de nuevo, con Nsongo Bil para el asalto al fortín del conjunto católico. Completará la convocatoria con algún jugador del Juvenil.

El entrenador del Fabril tiene claro que necesitan un triunfo, en el tiempo reglamentario o en la prórroga, para avanzar a la siguiente ronda del play off. Sin embargo, no espera muchos cambios en el planteamiento que hizo su rival hace una semana en Riazor. "Espero un partido competido, en su campo son fuertes", apuntó Manuel Pablo, que confía en hacer valer sus buenos registros a domicilio a lo largo de la temporada para vencer en la Condomina.