Una alegría en un jornada de celebraciones

Hace tiempo que el Deportivo se ha quedado fuera de la carrera por el play off, si es que realmente alguna vez fue una posibilidad y no fruto de la imaginación. Sin nada en juego para el cuadro coruñés, con las vacaciones a la vuelta de la esquina y muchos deseando poner punto y final al curso, el día de las peñas se antoja como una fecha lo suficientemente motivante para volver a vivir una tarde de disfrute en Riazor. No ha habido muchas este año. El tiempo, las celebraciones previas y posteriores, y el 25 aniversario de la Liga del 2000 atavían una jornada en la que a priori los locales no tienen nada en juego. En frente, sin embargo, estará un Granada necesitado, de estreno, con Pacheta a los mandos después de la derrota el pasado lunes que deja al cuadro nazarí fuera de la promoción con tres partidos por delante para solucionarlo. El Dépor, que desempolva el traje de las celebraciones, aunque sea una pequeña, tomará partida en el destino de la promoción.

Yeremay Hernández es la gran duda en un equipo asolado por las múltiples bajas. Gilsanz tendrá que sacar un once titular en el que, presumiblemente, faltarán, por lo menos, seis jugadores titulares, la mayoría a excepción de Sergio Escudero lesionados hasta el final de campaña. El canario es la única incógnita física, pues después de estar al margen a lo largo de la semana, el técnico betanceiro no quiere tomar riesgos con su gran figura. Unas molestias en los isquios le llevó a perderse la segunda parte en Gijón y la duda está en quién le reemplazará.

Sin Juan Gauto, que todavía no está listo tras empezar a hacer parte del trabajo con el grupo, Hugo Rama podría ser la primera opción para replicar la figura de ese falso extremo que se involucra en las tareas de elaboración del juego. Espera otra oportunidad, también, Cristian Herrera, aunque esto le obligaría a partir a pie natural y, sobre todo, dejaría a Gilsanz sin opciones de recambios en la segunda mitad. El equipo se ha quedado sin jugadores de banda y el Fabril tendrá un partido demasiado importante para subir a Adrián Guerrero o Kevin Sánchez, dos buenas alternativas que en otras circunstancias estarían ante una oportunidad con el primer equipo.

No es la única incógnita después de una derrota. José Ángel sigue fuera por problemas en el pubis. En El Molinón entró Denis Genreau y Diego Villares hizo las labores del andaluz. Sin embargo, el franco-australiano fue sustituido en el descanso y existen dudas sobre si el técnico volverá a apostar por juntarlo con Mario Soriano o dará entrada a Omenuke Mfulu para tener un sostén físico mayor ante un equipo cargado de potencial ofensivo. Salvo sorpresa, el resto de nombres están claros, con Iván Barbero aguardando su turno en el banquillo y Jaime Sánchez asentado en el centro de la defensa.

Sin Yeremay, la responsabilidad ofensiva tendrá que repartirse entre los hombres de ataque. El Dépor necesitará la versión más cercana al gol de Mario Soriano, y el acierto de Eddahchouri. El neerlandés lleva cuatro goles esta temporada, todos en Riazor. En frente estará un Granada que será un campo de pruebas para Pacheta. El técnico burgalés no tiene tiempo que perder y necesita recortar tres puntos al Almería en las últimas tres jornadas para poder entrar en la promoción de ascenso. Descarta a Reinier, lesionado, para el encuentro, y pone en duda a Stoichkov por unas molestias musculares. El resto estarán a disposición de Pacheta, que se describe como un «técnico abierto» a jugar con distintas disposiciones tácticas. Rebbach, Tsitaishvili o Jozwiak le ofrecen opciones por fuera; mientras que Trigueros, Gonzalo Villar y los delanteros Borja Bastón, Lucas Boyé o Weissman invitan a ver a un equipo más interior. El último esquema fue un rombo, con Escribá al mando, pero la moneda cayó torcida. Será una incógnita para resolver con el pitido inicial.

La posible baja de Yeremay pondrá a Zakaria Eddahchouri en el foco del gol de cara al partido ante el Granada. El neerlandés será la amenaza ofensiva y busca aprovechar los últimos tres partidos de liga para redondear sus cifras. Le gusta Riazor, le gustan los focos y ha demostrado que la presión no le puede: es su momento de brillar.