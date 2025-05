El Como está dispuesto a pagar la cláusula de Yeremay

El Como, club de la Serie A italiana, está dispuesto a desembolsar la cláusula de Yeremay Hernández, que ronda los 30 millones de euros desde la última actualización contractual realizada en enero, según informan Gianluca Di Marzio y Fabrizio Romano, periodistas especializados en el mercado de transferencias. El club de la región de Lombardía es dirigido por Cesc Fábregas, quien ha sonado para el banquillo del Bayer Leverkusen y quien se quedaría en el cuadro lariani a cambio de una inversión potente para reforzar el equipo.

El conjunto del Giuseppe Sinigaglia, presidido por el exjugador inglés Dennis Wise, ya intentó firmar a Yeremay en invierno, cuando se sumó a la puja en la que también entró el Estrasburgo francés, sin llegar a superar los 15 millones de euros en la última oferta. Entonces, la cláusula del canario era de 20 millones de euros.

El Deportivo tiene claro que no negociará por el jugador canario y se acoge a su cláusula de rescisión (unos 35 millones), dejando la última decisión en boca del canario, quien tiene contrato hasta 2030. Hace poco más de una semana, tras recibir el premio al jugador de abril, dijo: «Lo normal sería quedarme en el Dépor. Luego lo que pueda pasar no lo sé. No lo sabe nadie». Aunque las tentaciones serán importantes y en Italia, con el mercado todavía lejos de abrir, ya le tientan para salir.